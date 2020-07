3 způsoby, jak dětem udělat z cvičení zábavu

Asi není třeba vysvětlovat, že jestli chceš v dětech vzbudit zájem o cokoliv (domácí povinnosti, prohlídka u doktora, dlouhé cesty autem), musíš zapojit zábavu. A cvičení není výjimkou. „Jestli do určité míry nedáš cvičení zábavný charakter, děti s největší pravděpodobností nezaujmeš,“ tvrdí Karen Santessonová, vedoucí dětského centra Child Development Center Nike, která řídí program Everybody Moves v rámci projektu Shape America asociace Society of Health and Physical Educators. Nevíš, jak začít? Vyzkoušej tyhle tipy, které ze společného pohybu udělají zábavu.



01. Udělej z toho hru.

Nejjednodušším (a ruku na srdce – i nejlogičtějším) způsobem, jak cvičením zaujmout děti, je udělat z něj hru, protože hry mění fyzickou námahu v hraní. Tradiční venkovní hry, jako je na babu, cukr, káva, limonáda nebo fotbal obvykle zabaví mladší děti (3 až 5 let), starší děti a předpuberťáci zase milují různé opičí dráhy a běhy s překážkami, které jsou dynamičtější a nejsou moc náročné na pozornost, vysvětluje Santessonová. Takovou dráhu můžeš klidně vytvořit i ty, stačí po zahradě nebo kolem domu rozmístit pět šest „překážek“. Může jít třeba o hromadu polštářů, kterou musí děti přeskočit, nebo dva stromy, mezi kterými musí skákat žabáky. Zapni stopky a vyhecuj je, aby trasu zvládly v určitém čase. Během závodu je povzbuzuj.



02. Dej jim určitou kontrolu.

„Děti mají rády pocit, že se rozhodují samy za sebe. Připadají si pak samostatnější,“ pokračuje Santessonová. Dej těm menším (3 až 6 let) nějaký úkol. Jen ať si myslí, že se bez nich při cvičení neobejdeš a že ti náramně pomáhají, když se budou snažit napodobovat tvoje jógové pozice nebo když ti budou mezi sedy lehy házet lehký medicinbal. Starším dětem navrhni, ať si vyberou nějaké cviky, které je baví, nebo ať vymyslí vlastní, které byste mohli cvičit společně. Pak si spolu dejte pět nebo šest cviků, o které mají zájem. „Děti jsou jak v sedmém nebi, když můžou výjimečně říkat rodičům, co mají dělat, když vidí, jak se podle jejich návodu pohybují a ještě se jim to líbí. K takovému cvičení se pak rády samy připojí,“ dodává Santessonová. Pomoz jim najít nová cvičení z kolekce cvičení Pro celou rodinu nebo něco vyber z oddílu Základy v Tréninkové kolekci. Obojí máme v aplikaci NTC.