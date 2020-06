Tajemství nekonečné motivace

Urči si svoje tréninkové „proč“ a objev v sobě nekonečný zápal a vytrvalost.

Co se opravdu skrývá za tvými zdravotními a fitness cíli? Tenhle článek ti ukáže, jak odhalit svoje „proč“ a jak ho používat, aby ti zůstala motivace.



Začínají tě tréninky nudit nebo ti chybí inspirace? Je na čase si definovat motivaci – tvoje tréninkové „proč“. To je opravdový důvod (nebo důvody), proč chodíš do posilovny a makáš na sobě. „Kdykoliv toho na tebe bude při tréninku moc nebo budeš mít chuť to úplně vzdát, připomeneš si svoje tréninkové ‚proč‘ a zase získáš motivaci,“ říká kouč z programu Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Takže, proč vlastně trénuješ? Odpověď bude složitější než „Chci vypadat dobře i bez oblečení“ nebo „Chci se cítit míň ve stresu“. Tohle tě může sice napadnout jako první, ale takové odpovědi se dotýkají jen povrchu, nejdou do hloubky. Když neodhalíš, co se skrývá pod jejich povrchem, brzy ztratí svou sílu – a proto taky možná přestaneš s tréninkem.