Tajemství nekonečné motivace
Nastavení mysli
Nike Training
Urči si svoje tréninkové „proč“ a objev v sobě nekonečný zápal a vytrvalost.
Co se opravdu skrývá za tvými zdravotními a fitness cíli? Tenhle článek ti ukáže, jak odhalit svoje „proč“ a jak ho používat, aby ti zůstala motivace.
Začínají tě tréninky nudit nebo ti chybí inspirace? Je na čase si definovat motivaci – tvoje tréninkové „proč“. To je opravdový důvod (nebo důvody), proč chodíš do posilovny a makáš na sobě. „Kdykoliv toho na tebe bude při tréninku moc nebo budeš mít chuť to úplně vzdát, připomeneš si svoje tréninkové ‚proč‘ a zase získáš motivaci,“ říká kouč z programu Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Takže, proč vlastně trénuješ? Odpověď bude složitější než „Chci vypadat dobře i bez oblečení“ nebo „Chci se cítit míň ve stresu“. Tohle tě může sice napadnout jako první, ale takové odpovědi se dotýkají jen povrchu, nejdou do hloubky. Když neodhalíš, co se skrývá pod jejich povrchem, brzy ztratí svou sílu – a proto taky možná přestaneš s tréninkem.
„Kdykoliv toho na tebe bude při tréninku moc nebo budeš mít chuť to úplně vzdát, připomeneš si svoje tréninkové ‚proč‘ a zase získáš motivaci.“
Kouč z programu Nike Master Trainers Branden Collinsworth
„Aby tě tvoje ‚proč‘ opravdu motivovalo, musí být hluboce osobní a mít opravdové a citové základy,“ říká Collinsworth. K jejich odhalení potřebuješ jenom pět minut a projít tyhle tři jednoduché kroky:
- Najdi si klidné a tiché místo k přemýšlení.
Nepotřebuješ k tomu celé hodiny nebo speciální zenové místo – stačí místo, kde tě chvíli nebude nikdo rušit a kde se můžeš na tuhle otázku důkladně podívat. Vedle sebe si dej papír nebo telefon, kam si zapíšeš myšlenky – to ti pomůže zmapovat si odpovědi.
- Zeptej se, čeho chceš tréninkem opravdu dosáhnout.
Chceš uzvednout těžší váhu? Běhat rychleji? Vedle fyzičky přemýšlej i o tom, jaké jsou tvoje duševní cíle. Zapiš si všechny odpovědi, které tě napadnou.
- Teď jdi víc do hloubky – co je za těmi odpověďmi?
Podívej se na svůj seznam důvodů k tréninku a každý z nich rozeber, až se dostaneš k čisté, upřímné emoci. Na seznamu máš například „Chci být lepší ve sportu obecně“ – přemýšlej, proč to opravdu chceš. Možná ti to dodá pocit, že jsi silnější, že máš lepší kondičku. A možná, že když budeš silnější, si budeš víc věřit a budeš šťastnější. A s těmihle pocity si možná budeš život užívat líp. Tohle je tvoje proč. Mysli na to vždycky, když budeš potřebovat motivaci.