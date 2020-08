Nauč se určovat mikro cíle

„Chci se dostat do formy, takže začnu trénovat třikrát týdně celý příští měsíc.“ Paráda! Teď je to cíl, kterého můžeš dosáhnout.

Možná tvým cílem je: „Budu jíst zdravěji.“ Když to řekneš tímhle způsobem, je to neurčité a až příliš velké na to, aby se toho dalo dosáhnout.

Jaké jsou základní věci, které můžeš udělat k dosažení velkých cílů? Udělej z nich maličkaté mikro cíle.

Změň to v „Tenhle týden ze stravy vypustím limonády.“ Nebo „Tenhle týden nahradím večerní dobrůtku v podobě gumových medvídků kouskem ovoce.“ Když si řekneš „Nemůžu si dát gumové medvídky,“ zaručeně se budeš cítit mizerně. To je zákaz, ne cíl. Radši to ber tak, že děláš něco pro sebe na cestě za svým velkým cílem.

Jsem si jistá, že když si budeš plnit svoje mikro cíle – cvičit třikrát do týdne nebo nahradit bonbóny ovocem – uvidíš obrovské výsledky.