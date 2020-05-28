Nauč se určovat mikro cíle

Nauč se určovat si mikro cíle
Trénink a výživa
Betina Gozová
Jak proměnit velké sny do proveditelných a dosažitelných úkolů.
Všichni jsme si někdy stanovili cíle – jejich určení je jednoduché a mít velké sny je zábava. Ale naplňovat je a a udělat z nich realitu? To je už je těžší.
Moje rada je podívat se na sen z větší perspektivy a rozdělit ho na specifičtější a proveditelnější mikro cíle.
Mám klienty, kteří mi prozradí svůj cíl, například: „Chci se dostat do formy.“ To je skvělá představa velkého cíle. Je ale hrozně snadné odložit začátek na zítra, protože neexistuje žádný termín ani kvantitativní způsob, jak změřit, zda svůj cíl splňujete nebo ne.
A proto prosím klienty, aby cíl podrobně rozebrali a byli konkrétnější. „Chci se dostat do formy, takže začnu trénovat.“ Fajn, už jsme skoro tam, ale ještě to není dost specifické.
„Jaký je nejmenší mikro cíl, na který můžeš rozebrat svojí představu?“
Betina Gozová
„Chci se dostat do formy, takže začnu trénovat třikrát týdně celý příští měsíc.“ Paráda! Teď je to cíl, kterého můžeš dosáhnout.
Možná tvým cílem je: „Budu jíst zdravěji.“ Když to řekneš tímhle způsobem, je to neurčité a až příliš velké na to, aby se toho dalo dosáhnout.
Jaké jsou základní věci, které můžeš udělat k dosažení velkých cílů? Udělej z nich maličkaté mikro cíle.
Změň to v „Tenhle týden ze stravy vypustím limonády.“ Nebo „Tenhle týden nahradím večerní dobrůtku v podobě gumových medvídků kouskem ovoce.“ Když si řekneš „Nemůžu si dát gumové medvídky,“ zaručeně se budeš cítit mizerně. To je zákaz, ne cíl. Radši to ber tak, že děláš něco pro sebe na cestě za svým velkým cílem.
Jsem si jistá, že když si budeš plnit svoje mikro cíle – cvičit třikrát do týdne nebo nahradit bonbóny ovocem – uvidíš obrovské výsledky.