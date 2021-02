Sporty, dívky a dospívání

Jak dívkám prospívá sport

Není pochyb o tom, že sport dívkám otevírá nové možnosti. Pokud dívky vedou aktivní životní styl už od útlého dětství, tak jim to navíc může výrazně usnadnit přechod do dospělosti. Výzkum Women in Sport ukazuje, že když se začnou věnovat cvičení v raném věku, tak je míň pravděpodobné, že toho později nechají. Je to jeden z důvodů, proč bychom měli dívky podporovat v jejich aktivitách i během menstruace.



„Cvičení je vynikající způsob, jak dívky zbavit symptomů a zvednout jim náladu,“ říká sportovní vědkyně Georgie Bruinvelsová, PhD. Do těla se totiž uvolňují endorfiny, které „zvednou náladu a pomůžou s relaxací“. Skvělý způsob, jak přivést děti ke cvičení už v raném věku, je společné sportování. Pokud hledáš inspiraci, jak začít, tak mrkni do aplikace Nike Run Club, kde najdeš spoustu běhů s průvodcem a tréninkových tipů vhodných pro každou úroveň. Až si vybereš svůj oblíbený trénink, proč do něj nezapojit celou rodinu?



Sport a pohybové aktivity taky úžasně rozvíjí mysl. Dospívající všech věkových skupin a zájmů si při tělesných aktivitách ověřují, co dokáže jejich mysl a jaké jsou jejich tělesné schopnosti. Při sportu vznikají přátelství a vzpomínky, na které můžou být dívky hrdé. Učí je to, jak si zachovat klid v náročných situacích a jak zvládat stres. Jak přijmout porážku se vztyčenou hlavou a jak s pokorou vítězit. Tohle všechno se jim bude v budoucnu hodit.



Disciplína, schopnost soustředění a týmové práce pomáhají budovat zdravou mysl, se kterou se dívkám po skončení školy snadněji nastupuje do zaměstnání. Cvičení dodává energii, ale taky pomáhá pročistit mysl a zlepšit spánek a náladu. Ve výzkumu Women in Sport 42 % pracujících žen uvedlo, že si díky aktivnímu životnímu stylu dokážou zachovat rozvahu i během pracovního stresu.(5)



Hry a sportovní aktivity můžou dívkám přiblížit taky trenéři/trenérky a další lidé, kteří jim jdou příkladem. Díky jejich podpoře, motivaci a inspiraci si dívky můžou budovat sebevědomí nejen na hřišti. A zvýší se tím šance, že u sportu vydrží a budou z něj těžit i později v životě.



Podívej se na instrukce pro trénování dívek Made to Play a postarej se o to, aby se při sportu pořád bavily. Iniciativa Made to Play společnosti Nike si klade za cíl, aby se děti hýbaly – díky tomu budou zdravější, šťastnější a úspěšnější.