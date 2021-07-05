Sporty, dívky a dospívání

Puberta, menstruace a sport
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Dívčí sport v pubertě
Puberta, menstruace a sport
Nalijme si čistého vína – puberta je prostě náročná. Je to normální součást dospívání, ale emoční a tělesné změny můžou často vyvolávat pocity zranitelnosti a nejistoty. Dívky se s tím potýkají hodně často. Navázali jsme spolupráci s Women in Sport, britskou neziskovkou založenou v roce 1984, která všem ženám a dívkám otevírá dveře ke sportu. Věří, že puberta je pro dívky klíčovým obdobím, kdy si můžou vytvořit zkušenost, že cvičení je zábava a prospívá zdraví. S pomocí rozsáhlého výzkumu stále a znova zjišťují, že „dívky nevyužívají celoživotní potenciál, který se skrývá ve sportu“. Společně se to snažíme změnit.
Puberta a menstruace by dívkám neměly bránit v aktivním životě. Ale když vezmeme v úvahu všechny změny, které se odehrávají – od menstruace, růstu prsou až po tělesný odér a růst ochlupení –, tak může být těžké se s tím vyrovnat. Všechno to může mít vliv na dívčí sebeúctu, motivaci, a dokonce i radost ze sportu.
Výzkum, který provedly Women in Sport, o tom jasně svědčí. Z celkového počtu 2,1 milionu britských dívek ve věku 11–16 let(1) jich velká většina nevyužívá možnosti, které sport nabízí. 34 % dívek uvedlo, že se nezúčastňují tělovýchovných aktivit, protože nemají rády, když je někdo sleduje, a 35 % tělocvik úplně vynechává kvůli nedostatečnému sebevědomí.(2) Dobrou zprávou je, že změna je na obzoru. V tomhle článku se dozvíš, jak můžeme naší generaci mladých dívek pomoct.
Iniciativa Made to Play společnosti Nike vybízí dívky, aby se aktivně zapojily do sportu. Její sportovní programy, zaměřené na podporu dětí všech výkonnostních úrovní, nabízí pohybové aktivity pro 17 milionů dětí, které tak můžou žít zdravěji, šťastněji a úspěšněji.
Pocení, tělesné ochlupení, strach z prosáknutí a taky obavy z nedostatečných schopností můžou být ve škole zdrojem popichování od ostatních studentů. A tahle obava z kritiky a soutěživosti může těžce dopadat na dívčí sebeúctu a negativně ovlivňovat jejich pohybové schopnosti.
Women in Sport zjistily, že se dívky mnohem míň věnují týmovým sportům. Aspoň jednou týdně se účastní týmových sportů 48 % dívek ve věku 13–16 let, zatímco mezi chlapci je to 68 %.(3) Dospívání je období, kdy se dívky přestávají věnovat sportu častěji než v kterékoli jiné věkové kategorii. Ve věkové skupině 12–14 let uvedlo 42 % dívek, že se během menstruace vyhýbají sportovním aktivitám.(4) Tímhle způsobem se vytváří vzorce chování, které je v pozdějších letech obtížné zvrátit.
Jak dívkám prospívá sport
Není pochyb o tom, že sport dívkám otevírá nové možnosti. Pokud dívky vedou aktivní životní styl už od útlého dětství, tak jim to navíc může výrazně usnadnit přechod do dospělosti. Výzkum Women in Sport ukazuje, že když se začnou věnovat cvičení v raném věku, tak je míň pravděpodobné, že toho později nechají. Je to jeden z důvodů, proč bychom měli dívky podporovat v jejich aktivitách i během menstruace.
„Cvičení je vynikající způsob, jak dívky zbavit symptomů a zvednout jim náladu,“ říká sportovní vědkyně Georgie Bruinvelsová, PhD. Do těla se totiž uvolňují endorfiny, které „zvednou náladu a pomůžou s relaxací“. Skvělý způsob, jak přivést děti ke cvičení už v raném věku, je společné sportování. Pokud hledáš inspiraci, jak začít, tak mrkni do aplikace Nike Run Club, kde najdeš spoustu běhů s průvodcem a tréninkových tipů vhodných pro každou úroveň. Až si vybereš svůj oblíbený trénink, proč do něj nezapojit celou rodinu?
Sport a pohybové aktivity taky úžasně rozvíjí mysl. Dospívající všech věkových skupin a zájmů si při tělesných aktivitách ověřují, co dokáže jejich mysl a jaké jsou jejich tělesné schopnosti. Při sportu vznikají přátelství a vzpomínky, na které můžou být dívky hrdé. Učí je to, jak si zachovat klid v náročných situacích a jak zvládat stres. Jak přijmout porážku se vztyčenou hlavou a jak s pokorou vítězit. Tohle všechno se jim bude v budoucnu hodit.
Disciplína, schopnost soustředění a týmové práce pomáhají budovat zdravou mysl, se kterou se dívkám po skončení školy snadněji nastupuje do zaměstnání. Cvičení dodává energii, ale taky pomáhá pročistit mysl a zlepšit spánek a náladu. Ve výzkumu Women in Sport 42 % pracujících žen uvedlo, že si díky aktivnímu životnímu stylu dokážou zachovat rozvahu i během pracovního stresu.(5)
Hry a sportovní aktivity můžou dívkám přiblížit taky trenéři/trenérky a další lidé, kteří jim jdou příkladem. Díky jejich podpoře, motivaci a inspiraci si dívky můžou budovat sebevědomí nejen na hřišti. A zvýší se tím šance, že u sportu vydrží a budou z něj těžit i později v životě.
Podívej se na instrukce pro trénování dívek Made to Play a postarej se o to, aby se při sportu pořád bavily. Iniciativa Made to Play společnosti Nike si klade za cíl, aby se děti hýbaly – díky tomu budou zdravější, šťastnější a úspěšnější.
Jak můžou pomoct rodiče
Rodiče můžou být svým dcerám oporou a otevřít jim cestu ke sportu. Díky tomu si budou moct naplno užívat všechny jeho výhody nejenom v pubertě, ale i v dospělém věku. Pojďme si ukázat pár jednoduchých kroků, které je motivují ke hře a cvičení.
1. Včas to s nimi prober
Klidně to s dětmi prober ještě předtím, než přijdou do puberty. Georgie Bruinvelsová, PhD., odbornice na ženskou sportovní vědu, říká: „Musíme prolomit tabu kolem menstruace a změnit způsob, jak ji dívky i chlapci vnímají.“ Čím podrobněji spolu proberete všechno, co souvisí s dospíváním – od pojmenování různých partií až po tělesné změny, jako je růst ochlupení – tím budou mít menstruace a puberta přirozenější průběh. Když se s dívkami podělíš o svoje vlastní zkušenosti z puberty, tak jim dáš najevo, že v tom nejsou samy. Pomůže jim to zvednout sebevědomí a dokážou pak snadněji přijmout novou podobu svého těla.
2. Společně se hýbejte
Data z výzkumu Women in Sport ukazují, že aktivní maminky častěji vychovají aktivní dcery. U dívek, jejichž maminky se věnují pohybovým aktivitám, je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se budou samy věnovat sportu. A pokud jsou aktivní oba rodiče, tak je dokonce šestkrát pravděpodobnější, že děti půjdou v jejich stopách. Když se začnete společně hýbat už od útlého věku, tak dcera uvidí, jak se dokážeš vyrovnávat se všemi fázemi menstruačního cyklu. Menstruace se díky tomu stane něčím normálním a zmírní se tak úzkost, která provází první roky puberty. Pro začátek zkuste třeba naše zábavné párové cvičení v aplikaci Nike Training Club. Ve společně stráveném čase si splníte svoje cíle, získáte pěkné vzpomínky a pochopíte problémy, kterými si dcera prochází. Nebo vyzkoušejte naši kolekci rodinných cvičení, kde si přijdou na své všichni, bez ohledu na úroveň pokročilosti.
3. Drž na uzdě soutěživost
Dospívající dívky se často cítí tlačené k tomu, aby měly patřičný vzhled a byly ve všem nejlepší, a proto se pro ně hodí zajímavé aktivity, při kterých poznají, že je sport zábava. Můžou lézt s přáteli po skalách nebo třeba běhat na pláži – získají tak nový pohled na tělesné aktivity, který pomůže zmírnit pocit soutěživosti. Společné sportování je skvělý způsob, jak děti odmalička vést ke cvičení. Pokud hledáš inspiraci, jak začít, tak mrkni do aplikace Nike Run Club, kde najdeš spoustu běhů s průvodcem a tréninkových tipů vhodných pro každou úroveň. Až si vybereš svůj oblíbený trénink, proč do něj nezapojit celou rodinu? Pamatuj si, že aktivity můžou mít mnoho různých podob. Důležité je, aby vám při nich pořádně stoupla tepová frekvence.
4. Pochop, že sport zmírňuje menstruační symptomy
Menstruace a premenstruační syndrom (PMS) jsou často důvodem, proč dívky vynechávají sportovní aktivity. Sport ale ve skutečnosti pomáhá ulevit od křečových symptomů. Je to zásluhou hormonů endorfinů, které dokážou zlepšit náladu a přirozeně ulevují od bolesti.
„Není důvod, proč by dívky neměly během menstruace cvičit. Můžou se pak dokonce cítit mnohem líp, jenom potřebují správné vedení a povzbuzení,“ dodává sportovní vědkyně Georgie Bruinvelsová, PhD.
5. Připrav je na tělocvik
Sport během menstruace v dívkách často vzbuzuje obavy. Women in Sport radí, aby si předem vytvořily plán. Když mají dívky vypracovanou strategii, jak sportovat a cvičit, tak se cítí jistěji a ochotněji se pouští do nových aktivit.
Women in Sport zjistily, že 42 % dívek ve věku 12–14 let se během menstruace vyhýbá cvičení(6) a 36 % dívek ve věku 13–16 let se nevěnuje aktivitám 60 minut denně, jak je doporučováno(7). Jejich obavy pomůžeš rozptýlit tak, že jim do sportovní tašky preventivně přibalíš vložky a hygienické potřeby a probereš s nimi, že je důležité vložky před a po cvičení ihned vyměnit. S jejich sebevědomím to možná udělá hotové divy. Další nepostradatelnou výbavou je deodorant a správné oblečení, včetně vhodné sportovní podprsenky a náhradních kalhotek.
Menstruace a puberta můžou být pro dívky těžkou zkouškou, ale určitě jim prospěje, když se naučí líp rozumět svému tělu. Ženy, které mají přehled o svém menstruačním cyklu, získají vládu nad svým tělem a dokážou se skvěle hýbat. Proto je správné dívky vybízet, aby sledovaly svoje hormonální změny. Pomůže jim to rozumět vlastnímu tělu, budou se líp hýbat a získají jistotu, že všechno, čím si prochází, je normální.
Pokud se chceš dozvědět víc o tom, jak přizpůsobit cvičení třem fázím ženského cyklu, prohlédni si kolekci Slaď se s cyklem, která je k dispozici v aplikaci Nike Training Club.
Tenhle článek byl napsán ve spolupráci s organizací Women in Sport. Chceš se dozvědět víc? Mrkni na jejich webové stránky, kde najdeš spoustu cenných informací.
(1) Women in Sport převzaly informaci z průzkumu Active Lives CYP organizace Sport England, 2018–19
(2) Společný průzkum WiS a YST, 2017
(3) Průzkum Active Lives CYP
(4) Náš společný průzkum – WiS a YST, 2017
(5) Primární průzkum WiS
(6) Průzkum Girls Active – Youth Sport Trust a Women in Sport, 2017
(7) Průzkum Active Lives Children and Young People – Sport England, 2018