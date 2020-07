6 cviků s posilovacím lanem pro okamžité výsledky

Šest cviků s posilovacím lanem

Při téhle kombinaci zapojuješ tělo na více úrovních, buduješ si lepší stabilitu, větší sílu a koordinaci. Energie vychází ze spodní části těla a zapojený je střed těla. Tak je každé opakování nejefektivnější. Když chceš zvýšit intenzitu, přesuň se blíž k ukotvení: Čím víc jsou lana prověšená, tím těžší je udržet pomocí švihů výšku vln.



Pokud s lanem nemáš zkušenosti, zkus některý z těchhle cviků provádět po dobu 15 až 30 sekund. Pokud už cvičení s lanem znáš, zkus cvičit 30 sekund až minutu. Můžeš to pojmout jako rychlý kardio i silový trénink, odcvičit všech šest cviků a u každého si dát jedno až tři kola. Nebo si vyber cviky, které tě nejvíce baví, a přidej je do svého tréninkového plánu. Obě varianty zvládne začátečník i pokročilý sportovec. Čím kratší pauzy si budeš mezi sadami dávat, tím rychleji bude při cvičení pracovat tvůj metabolismus (a tím víc spálíš tuku).



01. Střídavé vlny

Procvičované partie: ramena, široké svaly zádové, bicepsy, tricepsy, břišní svaly a hýždě



Postav se čelem ke kotevnímu bodu a drž konce lana jako při podání rukou – tak, aby dlaně směřovaly k sobě. Běž dozadu, dokud se lano nenapne. Nohy měj rozkročené trochu víc než na šířku boků a přejdi do mírného podřepu. Záda drž rovně, hrudník vypnutý a chodidla v rovině. Pak rychle švihej konci lana nahoru a dolů, střídavě levou a pravou rukou. Zkus posílat malé a rychlé vlnky až k ukotvení. Pokračuj v co nejrychlejším střídání rukou.



02. Silový švih

Procvičované partie: ramena, široké svaly zádové, hrudník, bicepsy, tricepsy, břišní svaly a hýždě



Začni ve stejné pozici, jako u střídavých vln. Zvedni se na špičky a dej obě ruce co nejvýš. Potom spusť paty zpátky k zemi a přitom co nejsilněji švihni oběma konci lana. Opakuj v co nejrychlejším sledu.



03. Rotační švih

Procvičované partie: ramena, široké svaly zádové, bicepsy, tricepsy, břišní svaly a hýždě



Drž oba konce lana dohromady zespodu. Běž dozadu, dokud se lano nenapne. Nohy měj rozkročené trochu víc než na šířku boků a přejdi do mírného podřepu. Obě ruce dej na jednu stranu těla. Při výstupu na špičky švihni lanem nahoru a na druhou stranu (tak aby vznikl velký oblouk). Chodidla natáčej za konci lana. Pak hned přehoď strany a opakuj. Pokračuj v co nejrychlejším střídání stran.