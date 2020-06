Zábavná rodinná jóga

Pusť se s rodinou do tohohle cvičení vhodného pro děti, které vás protáhne a zbaví napětí.

Pokud chceš, aby děti vyzkoušely něco nového, víme, že pomůže jít na to zábavně. Proto se v tomhle rodinném cvičení protáhne a rozdýchá celá rodina tak, aby to bylo pro děti zábavné. Pojďme na to.



Tohle jógové cvičení zklidní celou rodinu. Zaměřuje se na dýchání při každém pohybu, takže si každý člen přijde na svou dávku zenu uprostřed chaosu.