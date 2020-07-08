Regenerační smoothie z melounu

Melounové smoothie na regeneraci
Trénink
Nike Training
Tohle nesmírně zdravé smoothie tě po cvičení znova postaví na nohy.
Vodní meloun: sladké letní ovoce, které v sobě skrývá obrovské bohatství. Zjisti, proč pomáhá regenerovat svaly a zmírňuje záněty, a zařaď do svého jídelníčku lahodné smoothie, které je vhodné na zotavení po tréninku.
Tenhle nápoj, který je vhodný i pro vegany, obsahuje živiny, které zmírňují bolest svalů a doplňují zásoby elektrolytů po náročném cvičení. Navíc se snadno připravuje a fantasticky tě osvěží. V tomhle článku ti vysvětlíme, proč to tak je, a nabídneme ti jednoduchý recept spolu s praktickými tipy, jak ho připravit a upravit podle svého.
Vynikající přísady (a proč si je zamilovat)
- Vodní meloun je velkou zásobárnou živin.
Je to sladké ovoce s přirozeně vysokou hladinou lykopenu, který podle studií zmírňuje záněty a urychluje regeneraci bolavých svalů. Kromě toho obsahuje taky aminokyselinu citrulin, která podle všeho zlepšuje výkonnost, protože podporuje krevní oběh a přenos kyslíku. A vzhledem k tomu, že meloun tvoří z 92 procent voda, pomůže ti taky s doplněním tekutin po náročném cvičení.
- Květák má poměrně nevýraznou strukturu.
Pokud tě děsí představa, že by tvoje smoothie mělo obsahovat květák, nemáš se čeho obávat. Nemá nijak výraznou chuť (nejspíš budeš cítit jenom sladší mango a meloun). Zelenina tomu dodá krémovou texturu připomínající mléko. Je to vlastně jednoduchý způsob, jak si stravu obohatit o zeleninu.
Užitečné tipy pro snadnou přípravu nápoje
- Nakup si suroviny do zásoby.
Pořiď si pár balení mražených výrobků, ze kterých si můžeš kdykoli připravit několik porcí.
- Zpracuj květák do mrazáku.
Připrav si čerstvý květák předem. Pokrájej hlavu na růžičky, povař je v páře a dej zamrazit. Výborně se ti to osvědčí zvlášť tehdy, když ti syrová zelenina způsobuje nadýmání.
- Chytře skladuj.
Naporcuj si mango a květák společně do vzduchotěsných nádob, které pak vlož mrazáku. Když dostaneš chuť na smoothie, stačí obě suroviny vyklopit do mixéru spolu s ostatními přísadami.
Chceš si to udělat po svém? Tady máš pár nápadů:
- Použij alternativní mléko.
Pokud se vyhýbáš mléčným produktům, je to jasná volba. Když máš alergii na ořechy, můžeš místo ořechového mléka zvolit kokosové nebo ovesné mléko.
- Přidej bílkoviny.
Když se potřebuješ zregenerovat po silovém tréninku, při kterém se buduje svalová hmota, přidej si do receptu neochucený proteinový prášek (vegani dají přednost rostlinné verzi). Můžeš přidat taky bílý řecký jogurt vhodný pro vegetariány.
- Uber trochu cukru.
Mango můžeš nahradit jiným ovocem, které má nižší obsah cukru, jako jsou třeba jahody nebo borůvky.
- Zkus různé druhy semínek.
Když nemáš ve spíži konopná semínka, můžeš použít chia nebo lněná semínka, která tě víc zasytí vlákninou, ale obsahují míň bílkovin než konopí.
Jak na to: melounové smoothie na regeneraci
Porce: 1
Doba přípravy: 5 minut
Celková doba: 5 minut
Suroviny
150 g vodního melounu pokrájeného na kostičky
100 g zmrazených růžiček květáku
40 g čerstvého nebo mraženého pokrájeného manga
30 ml čerstvé limetkové šťávy
180 ml ořechového mléka
5 g včelího pylu (a další na ozdobu)
5 g konopných semínek (a další na ozdobu)
Postup
- Vlož všechny suroviny do mixéru a rozmixuj je dohladka.
- Na ozdobu přidej včelí pyl a konopná semínka. Ihned podávej s brčkem na opakované použití.