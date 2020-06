Prostředí ovlivňuje tvoje stravování

Všechny zmíněné detaily můžeme shrnout jednou větou: Pokud chceme jíst co nejzdravěji, musíme věnovat pozornost svému okolí.



„Moje představa je spíš dlouhodobá,“ říká Scottová-Dixonová. „Mým cílem není navodit u každého jídla dokonalou atmosféru. Snažím se o malá zlepšení, která dělám stále častěji.“ Může to třeba znamenat, že si přidáte jeden den v týdnu, kdy nebudete jíst u pracovního stolu. Nebo, jestli jste zvyklí u večeře procházet novinky na sociálních sítích, jednou týdně odložíte telefon.



O co jde? Pro pocit vědomé přítomnosti, klidu a naladění na zdravé jídlo nemusíte své okolí od základu měnit. Začněte v malém. Nachystejte si čistý a příjemný prostor ke stolování. Omezte to, co by vás mohlo rozptylovat. Přemýšlejte o tom, co jíte, co posloucháte a s kým jíte. Těmito malými kroky budete postupně čistit prostředí kolem sebe a z dlouhodobého hlediska směřovat k velkým cílům.



Vytvořte si návyk: Popřemýšlejte o tom, jakou jednu malou změnu k lepšímu můžete ve svém prostředí udělat – například to, že si aspoň k jednomu jídlu denně sednete ke stolu. Spojte si tento nový návyk s něčím, co už máte ve zvyku, například že se před jídlem díváte na telefon, kolik je hodin. Takže až se příště před jídlem podíváte na telefon, řeknete si: „Jdu si sednout ke stolu.“ Pokaždé, když si na to vzpomenete, nezapomeňte si poblahopřát, tím se návyk upevní.