Proč je důležité, kdy jíš

Možná vynecháváš pořádný oběd během dne a funguješ jen na svačinkách, nebo zapomeneš jíst, když toho máš moc, a pak do sebe bezhlavě láduješ všechno, co ti přijde pod ruku. Možná se celý týden stravuješ dobře a pak se v sobotu utrhneš ze řetězu. Nebo jsi vzhůru do dvou v noci, sleduješ na Netflixu jednu epizodu za druhou a u toho se nezřízeně nacpáváš.

Vynechávání jídel, přejídání se a nepravidelná strava mají velký vliv na naše tělo. Podle dvou studií publikovaných v časopise Proceedings of the Nutrition Society mají lidi, kteří se stravují nepravidelně, vyšší index tělesné hmotnosti a krevní tlak než lidi, kteří se stravují předvídatelně a pravidelně. Nahodilé stravování rozhodí fungování hormonu ghrelin, který reguluje hlad. Namísto, aby nám ghrelin přirozeně napověděl, že máme jíst, když tělo potřebuje palivo, tak se snaží regulovat vliv našich hodů nebo hladovění. Výsledek: nejsme schopni rozeznat, kdy máme opravdu hlad a kdy ne, a to vede k dalšímu vynechávání jídel nebo nacpávání se.

St. Pierre říká, že viděl, co se stane, když klienti omylem vynechají svoji obvyklou snídani a dokonce i oběd. „Pak se ke slovu přihlásí šílený hlad a sníte, co můžete a co je po ruce. Protože jste čekali tak dlouho, tak jen jíte a jíte, dokud nejste plní.“ (Je důležité zmínit, že tenhle scénář se liší od účelového časově omezeného jezení, kdy se zkrátí doba mezi začátkem a koncem jídla. První zmíněná situace je nepředvídatelná a způsobí neutuchající hlad, ale ta druhá je záměrná a konzistentní.)

Ghrelin jak na horské dráze může podle britských výzkumníků, kteří nedávné studie provedli, mít i další negativní zdravotní následky. Pokud je ghrelin v nerovnováze, pak ovlivňuje celý cirkadiánní rytmus – to je přírodní rytmus, který kontroluje zažívání a schopnost těla zpracovávat jídlo a regulovat hladinu cukru a cholesterolu.