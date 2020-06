Piš si před spaním deník

Rád mluvím o spánku, protože je hrozně důležitý a spousta lidí s ním bojuje. Nejčastěji se nám nedaří usnout kvůli tomu, že mozek při uléhání pracuje na plný výkon. Třeba si přehráváme diskuzi, kterou jsme ten den s někým měli, nebo přemýšlíme o tom, co všechno musíme zítra zvládnout.



Dej si na noční stolek poznámkový blok a před spaním si do něj zapiš všechno, co se ti bude honit hlavou. Prostě se mu svěř, že musíš zajít se psem k veterináři nebo kolegům z práce odpovědět na e-mail. Všechno si to zapiš. Když pak hlavu položíš na polštář, už ti v ní tyhle myšlenky nebudou probíhat.



Proč to funguje? Když si všechno sesumíruješ na papír, v podstatě se přepneš do odpočinkového režimu. Potřebuješ zkrátka místo sympatického nervového systému aktivovat ten parasympatický neboli klidový. A do něj se těžko dostává, když ti mozek běží na plné obrátky.



Takže dneska večer před spaním odlož mobil, vezmi si pero a notes a sepiš si všechno, co se ti honí hlavou. Usneš rychleji a ráno budeš přesně vědět, co máš dělat.