Podcast Trained: Proč lidé spí

Nikdo se nerodí perfektní, ale pomocí tréninku se tomu můžeme přiblížit. Přesně v tomhle duchu přináší série podcastů Nike „Trained“ exkluzivní informace ze světa fitness, které ti pomůžou stát se lepším trenérem i sportovcem. Dozvíš se poslední novinky, názory, tipy a trendy od expertů ze světa tréninku.



Navzdory rokům výzkumu, klinických studií a vývoji v biotechnologii zatím nikdo nepřišel na to, proč lidé spí. Zakladatel a ředitel Center for Human Sleep Science na Kalifornské univerzitě v Berkeley, doktor Matthew Walker se o to ale hodně snaží. V téhle epizodě nám Matthew, autor bestselleru podle New York Times „Proč spíme“, podrobně vysvětlí, jak může spánek zlepšit úplně všechno – od chutí na jídlo přes naši náladu a míru neklidu až po rychlost našich reakcí. Taky rozebere svých pět tipů, které všem pomůžou dnes večer dobře spát.