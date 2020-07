Podcast Trained: Drobné návyky, velká změna

Nikdo se nerodí perfektní, ale pomocí tréninku se tomu můžeme přiblížit. Přesně v tomhle duchu přináší série podcastů Nike „Trained“ exkluzivní informace ze světa fitness, které ti pomůžou stát se lepším trenérem i sportovcem. Přihlas se, aby ti neunikly nejžhavější novinky, názory, tipy a trendy od expertů ze světa tréninku.



Jediné, co potřebuješ, aby se mohla projevit nejlepší verze tvého já, jsou malé, udržitelné změny. To je rada BJ Fogga, odborníka v oblasti behaviorálních věd, ředitele laboratoře Behavior Design Lab ve Stanfordu a autora bestselleru „Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything“ (v překladu „Drobné návyky: Malé změny, které změní všechno“). V dnešní epizodě si Ryan popovídá s BJ o jeho výzkumu, studiích, přístupu, jak změnit chování a společně odhalí, jak ti Foggova metoda drobných návyků pomůže zlepšit úplně všechno od tréninků až po celkový pocit štěstí.