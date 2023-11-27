Udržuj je čisté, aby déle vydržely!
Odkládat tenisky k věčnému odpočinku si neužívá nikdo z nás. Ale s trochou lásky můžou tvoje boty vydržet daleko delší dobu, než možná očekáváš. A čím delší dobu budeš svoje boty nosit, tím jenom líp – a to jak pro tebe, tak i pro planetu.
Vrať je zpátky do hry
Snižování množství odpadu může začít u něčeho tak obyčejného, jako je péče o tenisky, aby vydržely delší dobu. Ber svoje boty jako členy týmu a dopřej jim život, pro který byly stvořené. I každodenní drobnosti se počítají – představ si, jakou změnu můžeme společnými silami způsobit, když budeme spolupracovat.
Chceš se dozvědět víc o naší iniciativě Move To Zero? Klikni dole, kde se dozvíš plno informací o naší cestě za bezuhlíkovou budoucností bez odpadu.
Správné kroky
Ať už při běhu šlápneš do bláta, nebo omylem do kaluže, odstranění nečistot z bot je udrží v dobrém stavu při spoustě dalších venkovních dobrodružství. Čištění není univerzální záležitostí. Pokud máš zablácené běžecké boty, dole najdeš návod, jak je vyčistit.
Vyrobeno z recyklovaných materiálů
Objev běžeckou výbavu vyrobenou z recyklovaného nebo organického materiálu v rámci iniciativy Nike Move to Zero – naší cesty k nulovým emisím uhlíku a odpadu, která pomáhá chránit budoucnost sportu.
Udržuj je čisté, aby déle vydržely!
Odkládat tenisky k věčnému odpočinku si neužívá nikdo z nás. Ale s trochou lásky můžou tvoje boty vydržet daleko delší dobu, než možná očekáváš. A čím delší dobu budeš svoje boty nosit, tím jenom líp – a to jak pro tebe, tak i pro planetu.
Vrať je zpátky do hry
Snižování množství odpadu může začít u něčeho tak obyčejného, jako je péče o tenisky, aby vydržely delší dobu. Ber svoje boty jako členy týmu a dopřej jim život, pro který byly stvořené. I každodenní drobnosti se počítají – představ si, jakou změnu můžeme společnými silami způsobit, když budeme spolupracovat.
Chceš se dozvědět víc o naší iniciativě Move To Zero? Klikni dole, kde se dozvíš plno informací o naší cestě za bezuhlíkovou budoucností bez odpadu.
Správné kroky
Ať už při běhu šlápneš do bláta, nebo omylem do kaluže, odstranění nečistot z bot je udrží v dobrém stavu při spoustě dalších venkovních dobrodružství. Čištění není univerzální záležitostí. Pokud máš zablácené běžecké boty, dole najdeš návod, jak je vyčistit.
Vyrobeno z recyklovaných materiálů
Objev běžeckou výbavu vyrobenou z recyklovaného nebo organického materiálu v rámci iniciativy Nike Move to Zero – naší cesty k nulovým emisím uhlíku a odpadu, která pomáhá chránit budoucnost sportu.