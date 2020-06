Nalaď se na svoji vlnu: jóga a meditace

Změň myšlení. Nezaměřuj se na to, co nemáš, ale na to, co máš.



Pokud se chceš cítit líp, zkus do svého každodenního života zakomponovat vděčnost, která patří mezi nejupřímnější a nejsilnější emoce. Když si budeš vážit laskavosti (aspoň malý kousek je určitě v každém z nás), okamžitě se naladíš na pozitivnější vlnu a rozprostřou se před tebou netušené obzory a nevyčerpatelné možnosti. Začneš žít přítomností. A všichni víme, že v té je ohromná síla.