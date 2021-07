Nové vítězky: Megan Rapinoeová a Sue Birdová.

MEGAN: Vytváří to pocit sounáležitosti a komunity. A pak ti to umožní s tím něco udělat, protože cítíš, že je kolem tebe systém, který tě podporuje a cítí to samé co ty. Tím, že do toho vneseme každý svůj pohled a své odlišné zkušenosti, se můžeme vydat zpátky do světa, který pro nás nebyl stvořený, který nám nevyhovuje a který pro nás nebyl navržený... Zkrátka tak trochu si prorazit cestu do prostoru, který si zasloužíme. Nám je jedno, jestli jsi běloch, černoch, heterosexuál, gay, transsexuál – to všechno. Můžeš mít opravdu extrémně soutěživou povahu, třeba plachou, ale vážně soutěživou, nebo naopak společenskou a ne tak soutěživou. To všechno jsou příklady toho, čím ve světě můžeš být, a to je opravdu osvobozující.