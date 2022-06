Nový normál

Jestli existuje jedno slovo, co by vystihlo Marcuse Rashforda, pak je to ‚pokora‘. Vytváří si pověst, kdy zůstává věrný svým kořenům, odvděčuje se zpátky komunitě, která stála u jeho sportovních počátků. Sešli jsme se s Marcusem, abychom poznali, o čem otevřeně mluví, aby pomohl dětem, jako byl on, změnit význam toho, co znamená být lídrem ve sportu, a ukázat světu, jaký může mít fotbal pozitivní efekt.