LeBron James

V průběhu šesti let v Nike pracoval tým Tima Daye přímo s LeBronem na tom, jak budou jeho příští boty vypadat a působit. Tim se inspiruje LeBronovým vedením nejbližšího okolí a jde týmu příkladem – při osobním jednání se řídí heslem rodina na prvním místě. Jeho sdělení je jasné: ke všem členům týmu se chová stejně – a to je něco, co se naučil právě od LeBrona.