Kuřecí wrap, co zažene hlad

Výživa
Poslední aktualizace: 11. června 2020

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Zdravý kuřecí wrap, co zažene hlad

Užij si zdravé a syté jídlo hotové už za 30 minut. Porce pro 4.

Zasyť se zdravým a chutným kuřecím wrapem. Recept je snadný na přípravu a plný bílkovin, které ti dodají množství kvalitní energie.

Po tomhle vyváženém a vydatném jídle s kuřetem, tortillami a hráškem rozhodně nebudeš mít hlad. Neobsahuje ořechy.

Suroviny

600 g kuřecích filetů
15 ml olivového oleje
450 g zeleného hrášku
225 g smetanového sýru
1 červená cibule
300 g míchaného salátu
8 celozrnných tortillových wrapů

Postup

  1. Předehřej troubu na 220 ºC.
  2. Jestli je hrášek zmrzlý, nech ho rozmrazit v misce.
  3. Pokapej kuře olivovým olejem, osol a okořeň podle chuti. Polož kuře na plech na pečení a nech ho péct 20 minut, dokud není uvařené. Kuře nakrájej na tenké plátky a odlož stranou.
  4. Vezmi si vidličku a rozmačkej hrášek se smetanovým sýrem. Osol a opepři podle chuti. Nakrájej cibuli na tenké plátky. Tortilly potři směsí hrášku a sýru, přidej kuře, salát a cibuli. Jídlo můžeš vylepšit tím, že si tortilly ohřeješ na grilovací pánvi. Dobrou chuť!

Postup

  1. Předehřej troubu na 220 ºC.
  2. Jestli je hrášek zmrzlý, nech ho rozmrazit v misce.
  3. Pokapej kuře olivovým olejem, osol a okořeň podle chuti. Polož kuře na plech na pečení a nech ho péct 20 minut, dokud není uvařené. Kuře nakrájej na tenké plátky a odlož stranou.
  4. Vezmi si vidličku a rozmačkej hrášek se smetanovým sýrem. Osol a opepři podle chuti. Nakrájej cibuli na tenké plátky. Tortilly potři směsí hrášku a sýru, přidej kuře, salát a cibuli. Jídlo můžeš vylepšit tím, že si tortilly ohřeješ na grilovací pánvi. Dobrou chuť!

Nutriční informace na porci

526 kalorií
55 g sacharidů
45 g bílkovin
13 g tuku

Zdravé recepty podle Lifesum.

Další informace
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Původně zveřejněno: 21. května 2020