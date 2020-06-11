Zdravý kuřecí wrap, co zažene hlad

Kuřecí wrap, co zažene hlad
Výživa
Poslední aktualizace: 11. června 2020
Nike Training
Užij si zdravé a syté jídlo hotové už za 30 minut. Porce pro 4.
Zasyť se zdravým a chutným kuřecím wrapem. Recept je snadný na přípravu a plný bílkovin, které ti dodají množství kvalitní energie.
Po tomhle vyváženém a vydatném jídle s kuřetem, tortillami a hráškem rozhodně nebudeš mít hlad. Neobsahuje ořechy.
Suroviny
600 g kuřecích filetů
15 ml olivového oleje
450 g zeleného hrášku
225 g smetanového sýru
1 červená cibule
300 g míchaného salátu
8 celozrnných tortillových wrapů
Postup
- Předehřej troubu na 220 ºC.
- Jestli je hrášek zmrzlý, nech ho rozmrazit v misce.
- Pokapej kuře olivovým olejem, osol a okořeň podle chuti. Polož kuře na plech na pečení a nech ho péct 20 minut, dokud není uvařené. Kuře nakrájej na tenké plátky a odlož stranou.
- Vezmi si vidličku a rozmačkej hrášek se smetanovým sýrem. Osol a opepři podle chuti. Nakrájej cibuli na tenké plátky. Tortilly potři směsí hrášku a sýru, přidej kuře, salát a cibuli. Jídlo můžeš vylepšit tím, že si tortilly ohřeješ na grilovací pánvi. Dobrou chuť!
Postup
- Předehřej troubu na 220 ºC.
- Jestli je hrášek zmrzlý, nech ho rozmrazit v misce.
- Pokapej kuře olivovým olejem, osol a okořeň podle chuti. Polož kuře na plech na pečení a nech ho péct 20 minut, dokud není uvařené. Kuře nakrájej na tenké plátky a odlož stranou.
- Vezmi si vidličku a rozmačkej hrášek se smetanovým sýrem. Osol a opepři podle chuti. Nakrájej cibuli na tenké plátky. Tortilly potři směsí hrášku a sýru, přidej kuře, salát a cibuli. Jídlo můžeš vylepšit tím, že si tortilly ohřeješ na grilovací pánvi. Dobrou chuť!
Nutriční informace na porci
526 kalorií
55 g sacharidů
45 g bílkovin
13 g tuku