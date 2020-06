Jedna otázka, která změní způsob tvého stravování

Tým z Precision Nutrition tomu říká „umění pauzy“. Pět sekund, které přepnou vypínač v mozku, aby se naladil na signály z těla. To ti pomůže přestat jíst, když je hlad zahnaný a ne když jsi úplně nacpaný. Slovo „pauza“ je důležité. „Neříkáme stop,“ říká Scott-Dixonová. „Můžeš pokračovat v jídle, jestli chceš, jídlo máš pořád na dosah. Abys ale zjistil, jestli ho opravdu chceš, měl by sis dát pauzu.“



Jestli to zní moc jednoduše, zkus to. Posaď se ke stolu bez televize, telefonu a papíru. Dej si sousto, polož vidličku, dej si pauzu: Přemýšlej nad tím, proč jíš. „Je to fakt výzva,“ říká Scott-Dixonová. „Úplně to ale mění zážitek lidí z jídla.“



Elitní sportovci podle St. Pierra používají podobný vzor. Sledujte hráče baseballu, jak odejde z území pálkaře, zhluboka se nadechne a vzpamatuje se. Sledujte hráčku fotbalu, jak se před pokutovým kopem zhluboka nadechne. „Sportovci tohle dělají intuitivně pořád, aby zpomalili, aby něco neuspěchali nebo aby neudělali chybu,“ říká. „Nemeditují deset minut, je to jeden nádech a zresetují se.“ Stejný přístup platí, když jíš.



Můžeš si dát pauzu i uprostřed jídla, které bys jíst neměl, jak říká Scott-Dixonová. Řekněme, že ve stresu máš před sebou talíř hranolek, ale vzpomeneš si na pauzu a dýchání. Uvědomíš si, že ani nemáš hlad a že to nechceš jíst. „Nedělej z toho katastrofu,“ říká Scott-Dixonová. „Místo toho se raduj, že ses u toho přistihl. Zapamatuj si to a příště budeš připravený, až budeš ze stresu sahat po jídle.“