Tři způsoby, jak žít přítomností
Trénink a výživa
Branden Collinsworth
Nech hlavu odpočinout od každodenních problémů a srovnej si své vnitřní já.
V poslední době je hrozně snadné přestat myslet na sebe. Ze všech stran se na nás neustále valí informace – obrazovky zaplavuje zpravodajství o současné situaci po celém světě a zprávy od kolegů z práce nebo přátel. Můžou nás úplně zahltit a odvést od života v přítomnosti.
Naštěstí se dá s myslí pomocí několika cvičení pracovat, abychom znovu převzali otěže, zvýšili mentální odolnost a uklidnili se. Až se budeš příště potřebovat vnitřně srovnat nebo o něčem důležitém přemýšlet, zkus jednu z následujících technik:
- Minutu se soustřeď na dýchání. Při práci se zákazníky kladu velký důraz na dýchání. A mám pro to dobrý důvod. Má úžasný vliv na nastavení mysli a může ho okamžitě změnit. Když se teď všichni snažíme přizpůsobit novým pravidlům, je příjemné vědět, že i tak jednoduchá věc může mít takové účinky. Minutu střídej hluboké nádechy a výdechy, každému dej aspoň pět sekund. Soustřeď se jen na dýchání a zvuk vzduchu proudícího dovnitř a ven.
- Znovu objev své já. Většinu dne trávíme tím, že neustále vstřebáváme kvanta oznámení a informací, které se na nás valí ze všech stran a vybírají si svou daň. Pozitivní na tom je, že se kdykoli můžeme odpojit a dobít baterky. Zkus pět minut nepoužívat žádné zařízení a soustředit se jen na sebe. Nastav všechny smysly na nejvyšší citlivost a začni vnímat všechno kolem sebe – vůně, zvuky a barvy a ponoř se do přítomnosti. I pár minut v tomhle soustředěném stavu tě dokáže okamžitě zklidnit a znovu zakotvit v přítomnosti.
- Opakuj si svou mantru. Vyslovení nějaké vlastní mantry nahlas tě může okamžitě nabít energií a napojit na sílu okamžiku. Když se potřebuju uklidnit, opakuju si: „Vsaď všechno klidně dvakrát.” Beru to tak, že když se třeba při tréninku, józe, kvůli práci nebo mým nejbližším dostaví pocit naštvání a rezignace, připomenu si, že mám ještě rezervy. Že mám na víc a že na opačné straně téhle negativní emoce je něco ohromně pozitivního. Když to budeš chtít vyzkoušet na sobě, vyber si nějaké heslo, se kterým dokonale souzníš: něco pozitivního, co vychází ze soucitu a lásky a dodá ti energii. Kdykoli se pak budeš potřebovat vnitřně srovnat, v duchu si ho opakuj nebo si ho klidně říkej i nahlas.
Některé věci, které se kolem tebe dějí, nemůžeš nijak ovlivnit. Vždycky ale máš moc ovládat svoje reakce. Tyhle techniky možná vypadají jednoduše, ale právě v té jednoduchosti je síla. Brzy přijdeš na to, že fungují jako snadný, rychlý a praktický způsob, jak v životě zůstat pozitivní a žít přítomností.