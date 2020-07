Jak udělat správný přítah

Jak a proč si udržovat formu, když chceš vidět výsledky.

Trenérka z programu Nike Master Trainer Flor Beckmannová ti ukáže, jak a proč přidat dokonale provedené přítahy do tréninku. Nech si od ní poradit a brzy uvidíš výsledky.



Přítahy se možná zdají jako cvik, při kterém se lidi předvádí. (Nebo víš o jiném cviku, který by takhle ukázkově znázorňoval sílu? Tak vidíš.) Přítahy nejsou populární pro nic za nic: je to nesmírně náročné a efektivní cvičení, při kterém se posiluje celá horní část těla, a žádné jiné cvičení s vlastní vahou se tomu nevyrovná.



Trenérka z programu Nike Master Trainer Flor Beckmannová vysvětluje, proč jsou přítahy tak prospěšné, a popisuje, jak můžeš krok za krokem ukázat, co v tobě je – je jedno, jestli je to tvůj první přítah, nebo už to děláš posté.