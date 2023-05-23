Air Jordan 20
Původní uvedení
(2005)
Návrháři
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(BÍLÁ/ČERNÁ – ČERVENÁ)
Původní cena
(175 USD)
Kód stylu
(310455-101)
Air Jordan 20
Původní uvedení (2005)
Návrháři (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BÍLÁ/ČERNÁ – ČERVENÁ)
Původní cena (175 USD)
Kód stylu (310455-101)
Dvě desetiletí výjimečnosti
V roce 2005, po 20 letech v odvětví bot, Michael Jordan a značka Jordan dokázali něco, co se žádné jiné značce nepodařilo – inspirovat miliony hráčů a hráček po celém světě, vybudovat trvalý odkaz a dát světu sportu nová kritéria pro výjimečnost. Úspěch takového kalibru si žádal speciální botu. Aby si Jordan připomněl dvě transformační dekády, obrátil se na svého legendárního spolupracovníka Tinkera Hatfielda a obnovil partnerství, které vytvořilo – a pak přetvořilo – odvětví moderních tenisek.
Rovnou z trezoru
Odkaz plný motivace
Hatfield využil 20. výročí jako svoje plátno a snažil se svým designem vyprávět životní příběh MJ. Do svršku zasadil přes 200 ikon. Každý symbol přitom vyjadřoval Jordanovu cestu od dětství po kariéru, kterou po sobě zanechal naprosto jedinečný odkaz. Po stranách taky umístil 69 důlků, které vyjadřují hru MJ s nejvyšším skóre všech dob. Aby Tinker vytvořil botu, co by posloužila jako autobiografie pro sportovce formátu Michaela Jordana, zařadil každý okamžik a AJ 20 záměr dokonale splňuje.