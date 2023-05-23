Air Jordan 19
Původní uvedení
(2004)
Návrhář
(TATE KUERBIS)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(WHITE/CHROME – VARSITY RED)
Původní cena
(165 USD)
Kód stylu
(307546-101)
Air Jordan 19
Původní uvedení (2004)
Návrhář(TATE KUERBIS)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE/CHROME – VARSITY RED)
Původní cena (165 USD)
Kód stylu (307546-101)
Jordan utváří budoucnost
Michael Jordan si možná boty Air Jordan 19 nikdy nezavazoval, aby v nich hrál, ale jeho přesné speciální požadavky a neúprosné funkční standardy stále určovaly jejich design. A stejným způsobem, jakým měly dostát Jordanovým výkonnostním kritériím, chtěl i tým značky Jordan pokračovat v posunování hranic módy a promlouvat ke generaci, která zdědila Jordanův odkaz. Model Air Jordan 19, který byl navržený tak, aby připomínal siluetu jedovaté černé mamby, představoval výrazný počin v utváření budoucnosti bot.
Rovnou z trezoru
Agresivní elegance
AJ 19 se pyšní svrškem Tech-Flex a tlumením Zoom Air, které výrazně přispívají k pohotovosti na hřišti. Vysoce funkční výkon odpovídal výrazně agresivnímu vzhledu bot – původní hadí design vypadal skutečně působivě a posunul trend zahalených tkaniček na novou úroveň elegance a luxusního provedení.