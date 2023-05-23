Air Jordan 18
Původní uvedení
(2003)
Návrhář
(TATE KUERBIS)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(BLACK/SPORT ROYAL)
Původní cena
(175 USD)
Kód stylu
(305869-041)
Air Jordan 18
Původní uvedení (2003)
Návrhář (TATE KUERBIS)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/SPORT ROYAL)
Původní cena (175 USD)
Kód stylu (305869-041)
Poslední děkovačka Michaela Jordana
16. dubna 2003 hrál MJ s Washington Wizards ve Philadelphii svůj poslední zápas NBA, kterému předcházely tříminutové ovace ve stoje. Vypadal stylově a měl na sobě AJ 18. Boty čerpaly z několika předchozích slavných modelů, aby zachytily rozsah jeho úžasného odkazu. Zdrojem inspirace pro AJ 18 byl opět italský design a špičková sportovní auta. Do modelu byly začleněné elegantní závodní linie, prvky ze závodních vozů F1 a řidičských bot i rafinované prošívání známé z kvalitních italských společenských bot.
Rovnou z trezoru
Provedení pro elitní hráče
Model AJ 18, co ztělesňoval elitní styl, byl uvedený ve třech barevných kombinacích vyrobených z prvotřídních materiálů, jako je semiš a kůže. K páru „Black Royal“ byl přibalený kartáček na černý semiš, ručník na čištění a brožura k údržbě Air Jordan 18. Poslední boty Air Jordan, co kdy MJ nosil na palubovce, byly AJ 18 splňující nekompromisní standardy i pro ty nejmenší detaily.