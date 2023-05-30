Air Jordan 17
Původní uvedení
(2002)
Návrhář
(WILSON SMITH III)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(BÍLÁ / VARSITY RED – CHARCOAL)
Původní cena
(200 USD)
Kód stylu
(302720-161)
Air Jordan 17
Původní uvedení (2002)
Návrhář (WILSON SMITH III)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BÍLÁ / VARSITY RED – CHARCOAL)
Původní cena (200 USD)
Kód stylu (302720-161)
Kouzelník se vrací na scénu
V sezóně NBA 2001/2002 se MJ vrátil do hry po svém druhém odchodu do důchodu – tentokrát jako člen týmu Washington Wizards. Na památku jeho dalšího vynoření se na scéně společnost Nike přivedla zpátky návrháře Wilsona Smithe III, aby vytvořil model Air Jordan, na kterém by se tenhle okamžik odrazil. Aby zachytil kouzla Michaela Jordana ve vzduchu a jeho schopnost improvizovat během výskoku, čerpal inspiraci právě z improvizační povahy jazzu. Když začal s designem AJ 17, značka Jordan do své soupisky podepsala prvního hudebníka, jazzového hráče Mikea Phillipse.
Rovnou z trezoru
Stvořené pro plynulý pohyb a výkon
Smith, který čerpal inspiraci z plynulosti jazzové improvizace, spoléhal na plynulé linie coby primární prvek bot AJ 17 a krycí vrstvy přes tkaničky vyzdobil notami. Aby sladil funkčnost se stylem, vybavil boty jednotkou Zoom Air v patě spolu s klenkem po celé délce a stabilizátorem paty z TPU. V té době byly AJ 17 nejdražšími AJ, které byly kdy vyrobené, jejich maloobchodní cena byla 200 dolarů. Inovativní systém balení odrážel cíl, aby boty byly působivé i inspirující. A tak představil AJ 17 v kovovém kufříku vhodném pro cestujícího jazzmana a s digitálním průvodcem designem boty.