Kolekce Air Jordan
Air Jordan 16
Původní uvedení
(2001)
Návrhář
(WILSON SMITH III)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(BLACK/VARSITY RED)
Původní cena
(160 USD)
Kód stylu
(136059-061)
Air Jordan 16
Původní uvedení (2001)
Návrhář (WILSON SMITH III)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/VARSITY RED)
Původní cena (160 USD)
Kód stylu (136059-061)
Jordan vystupuje ze zákulisí
Na začátku sezóny 2001/2002 si Michael Jordan stále zvykal na svoji roli prezidenta Washington Wizards. Nový návrhář, první za více než deset let, dokázal s modelem Air Jordan 16 zachytit tohle přechodné období odnímatelným magnetickým krytem přes tkaničky. Krycí vrstva, která z výkonnostní boty udělala nepostradatelný módní kousek, se obzvlášť osvědčila, když Jordan šokoval celý svět a přidal se k Wizards jako hráč během předsezónní přípravy v roce 2001.
Rovnou z trezoru
Nezaměnitelný styl veličenstva Air
I když se nepřehlédnutelná krycí vrstva přes tkaničky stala symbolem AJ 16, tenisky byly přepracované do nové verze s některými z nejvýraznějších designových detailů z katalogu Jordan. Prvky z lakované kůže a průsvitná podrážka ukotvují botu v legendárním odkazu. A kombinace nových prvků se perfektně hodí k šokujícímu návratu Jordana do hry.