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Poslední aktualizace: 23. května 2023
Doba čtení 2 min

Kolekce Air Jordan

Air Jordan 16

Původní uvedení
(2001)
Návrhář
(WILSON SMITH III)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(BLACK/VARSITY RED)
Původní cena
(160 USD)
Kód stylu
(136059-061)

Air Jordan 16

Původní uvedení (2001)
Návrhář (WILSON SMITH III)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/VARSITY RED)
Původní cena (160 USD)
Kód stylu (136059-061)

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Jordan vystupuje ze zákulisí

Na začátku sezóny 2001/2002 si Michael Jordan stále zvykal na svoji roli prezidenta Washington Wizards. Nový návrhář, první za více než deset let, dokázal s modelem Air Jordan 16 zachytit tohle přechodné období odnímatelným magnetickým krytem přes tkaničky. Krycí vrstva, která z výkonnostní boty udělala nepostradatelný módní kousek, se obzvlášť osvědčila, když Jordan šokoval celý svět a přidal se k Wizards jako hráč během předsezónní přípravy v roce 2001.

Rovnou z trezoru

Nezaměnitelný styl veličenstva Air

I když se nepřehlédnutelná krycí vrstva přes tkaničky stala symbolem AJ 16, tenisky byly přepracované do nové verze s některými z nejvýraznějších designových detailů z katalogu Jordan. Prvky z lakované kůže a průsvitná podrážka ukotvují botu v legendárním odkazu. A kombinace nových prvků se perfektně hodí k šokujícímu návratu Jordana do hry.

Barevná provedení

Původně zveřejněno: 22. května 2023