Air Jordan Collection
Air Jordan 13
Původní uvedení (1997)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK / VARSITY RED)
Původní cena (150 dolarů)
Kód stylu (136002-062)
Air Jordan 13
Původní uvedení (1997)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK / VARSITY RED)
Původní cena (150 dolarů)
Kód stylu (136002-062)
Černý kocour vystrkuje drápy
Michael Jordan si svou přezdívku „Black Cat“ neboli černý kocour zasloužil díky neporazitelné kombinaci síly a chytrosti, která nenechávala spát jeho protivníkům a vyváděla je z rovnováhy. Po celou sezónu 1997–98 Jordan zvládal díky své vlastní ohromné hbitosti přehrávat soupeře. Tinker Hatfield se inspiroval instinkty pantera a využil jeho hrůzu nahánějící sílu, aby vytvořil model Air Jordan 13, který zdobilo nezvyklé holografické oko a podrážka podobná tlapě pantera.
Rovnou z trezoru
Narušování konvencí
Aby hráči mohli taky zažít hbitost šelmy, byly pro model Air Jordan 13 použité inovace jako karbonová vrstva a jednotka Zoom Air. Model AJ 13 se dočkal 13 původních barevných variant předtím, než Jordan v dobách své největší slávy ohlásil svůj první odchod na odpočinek. Bota byla jako retro model představená v roce 2004 v nových limitovaných barevných provedeních v nízké i vysoké verzi pro muže a ženy. To samé se opakovalo v roce 2006, 2011, 2013, 2014 a 2015. Stejně tak pokračovala i dlouhodobá spolupráce značky Jordan se Spikem Leem a boty se objevily na nohách Jakea Shuttleswortha v Leeově filmu z roku 1998 He Got Game. Toho hrál Denzel Washington, a tak tahle retro bota z roku 2013 přišla ke své přezdívce „Black Toe“.