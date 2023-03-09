Air Jordan Collection
Air Jordan 12
Původní uvedení (1996)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – TAXI)
Původní cena (135 dolarů)
Kód stylu (130690-101)
Air Jordan 12
Původní uvedení (1996)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – TAXI)
Původní cena (135 dolarů)
Kód stylu (130690-101)
Jordan to rozjíždí
Michael Jordan v sezóně 1996–1997 doslova rozpálil hřiště a připravil půdu pro jeden z nejzásadnějších okamžiků basketbalu. V pátém zápase finále – Jordanově slavném „chřipkovém zápase“ – nastřílel proti týmu Utah Jazz 38 bodů, přidal sedm doskoků a pět asistencí, a to všechno s horečkou 39.4 stupňů. Jeho neutuchající zápal nakonec pomohl dovést jeho tým k dalšímu titulu a posloužil jako inspirace pro technologii a konstrukci modelu AJ 12.
Rovnou z trezoru
Stvořené, aby zazářily
Model AJ 12, který byl uveden v roce 1996 a který navrhl Tinker Hatfield, debutoval v černobílém barevném provedení, které bylo inspirované japonskou vlajkou. Design navázal na legendární úspěch předchozích modelů Air Jordan a zaujal své místo mezi sběratelsky oblíbenými kousky. V roce 1997 byly AJ 12 vydané v červeném barevném provedení a později byly znovuuvedené v dalších barvách jako retro verze v letech 2003, 2009 a 2016.