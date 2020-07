Nike Master Trainer Flor Beckmannová vysvětluje, jak ti bicepsový zdvih pomůže zlepšit ostatní cviky na ruce a jak při něm dosáhnout maximálních výsledků.

Chce někdo dva lístky na střelnici? Flor Beckmannová ti předvede, jak ovládat svoje tělo a jak opatrně provádět dokonalý bicepsový zdvih. Je to jedno z mála cvičení, která vedou k okamžitým výsledkům.



Bicepsový zdvih není žádný běh na dlouhou trať – cílová rovinka s většími a vyvinutějšími bicepsy leží nadohled. Je to jedno z mála cvičení, která přináší okamžité výsledky. Tvoje svaly s každým opakováním viditelně a citelně porostou. Je to tím, že tohle úzce zaměřené cvičení přivádí do namáhaného svalu krev. Zvýšený krevní objem zase způsobuje, že se zvětšují svalové buňky a kůže kolem svalu se začíná natahovat. Tomuhle procesu se taky říká napumpování. I když je napumpování jenom krátkodobý efekt, vede k tomu, že sval dlouhodobě roste. Nike Master Trainer Flor Beckmannová ti vysvětlí výhody bicepsového zdvihu a předvede, jak ho správně provádět.