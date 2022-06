Nové ikony: Dina Asher-Smithová

Kdybys mohla mladým dívkám povědět, co to doopravdy znamená být sportovkyní, co bys jim řekla?



DINA: Řekla bych jim, že je to náramná zábava. Dalo mi to taky spoustu sebevědomí. Dokázala jsem ze sebe dostat výkony, o kterých by se mi dřív ani nesnilo. Můžeš být fantastická ve všem, co si zamaneš. Já ale myslím, že sport je skvělý způsob, jak něco takového prožít i ve skutečném životě. Můžeš se vnímat každičký den jinak.