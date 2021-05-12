Nové ikony
Dina Asher-Smithová
Prsa. Křeče. Měsíčky. Že jsou tahle témata tabu? Ne pro Dinu Asher-Smithovou. Podívej se, jak pro příští generaci sportovkyň mění způsob, jakým se o těchhle tématech mluví.
Už v rané fázi svojí kariéry se sprinterka Dina Asher-Smithová naučila přestat se honit za něčím, co se dohnat nedá. Dneska tahle mistryně světa ve sprintu láme víc než jenom rekordy. Bortí letité předsudky o tom, jaké je to být ženou ve světě sportu, a to tak, že mluví o věcech, o kterých si dřív ženy jenom šeptaly. Sešli jsme se s Dinou, abychom si popovídali o její touze stát se novodobou ikonou... Takovou, jakou by si v mládí sama přála mít.
Změnil sport způsob, jakým vnímáš svoje tělo?
DINA ASHER-SMITHOVÁ: Sport vždycky definoval to, jak vnímám svoje tělo. Moje hrdost se rodila ve chvílích, kdy jsem se třeba snažila pokořit svoje očekávání nebo jsem dřela na překonání rekordu. Když jsem ale vystoupila ze světa sportu a začala mluvit s mladými holkami, uvědomila jsem si: „To ne, jejich hrdost se rodí z jiných faktorů. Porovnávají si postavy a to může vést k úzkostem.“
„Sport vždycky definoval to, jak vnímám svoje tělo.“
– Dina Asher-Smithová
Obecně se má za to, že když chce člověk sportovat, musí se stát dokonalou verzí sama sebe. Co bys poradila ženám, které tomu věří?
DINA: Vždycky vybízím lidi, aby se přestali honit za dokonalostí. Já bych se honila za skvělými výkony. Honila bych se za tím dosáhnout v dané disciplíně maxima. Nebuď na sebe naštvaná, jestli nezapadáš do svojí představy dokonalosti. Můžeš být skvělá, i když nebudeš dokonalá.
„Nebuď na sebe naštvaná, jestli nezapadáš do svojí představy dokonalosti. Můžeš být skvělá, i když nebudeš dokonalá.“
– Dina Asher-Smithová
Proč je podle tebe tak důležité mluvit o tématech, jako jsou prsa, křeče a měsíčky... především pro mladé ženy?
DINA: Když jsem vstoupila do elitního sportu, o takových věcech se mluvilo jenom tak polohlasem, hlavně aby to nikdo neslyšel. Když mluvím s mladšími holkami o svých zkušenostech, točí se důležité otázky často kolem výběru sportovní podprsenky, zvládání puberty a pravidelného sportování. Klíčové je, že jsme k sobě v těchhle otázkách upřímné.
„Klíčové je, že jsme k sobě v těchhle otázkách upřímné.“
– Dina Asher-Smithová
Kdybys mohla mladým dívkám povědět, co to doopravdy znamená být sportovkyní, co bys jim řekla?
DINA: Řekla bych jim, že je to náramná zábava. Dalo mi to taky spoustu sebevědomí. Dokázala jsem ze sebe dostat výkony, o kterých by se mi dřív ani nesnilo. Můžeš být fantastická ve všem, co si zamaneš. Já ale myslím, že sport je skvělý způsob, jak něco takového prožít i ve skutečném životě. Můžeš se vnímat každičký den jinak.
„Můžeš být fantastická ve všem, co si zamaneš.“
– Dina Asher-Smithová
Režie: Ruth Ossaiová @ruthossaistudio
Foto: Sophie Jonesová @sophographylondon