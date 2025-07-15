Nakupovat všechny novinky

Nakupovat

Dej budoucnost do pohybu

Nike Teens
Poslední aktualizace: 15. července 2025
Doba čtení 3 min

Představ si moderní outfit, který je uhlazený a přitom ležérní. Černá, bílá a neutrální odstíny jsou nadčasové tóny, které kontrastují s metalickými a neonovými prvky. Pořiď si výbavu, ať můžeš vyrazit v modelech, které jsou elegantní a zároveň praktické. Nezáleží na tom, jestli se věnuješ oblíbeným aktivitám, nebo si chceš vylepšit svůj každodenní look, tenhle styl je připravený na všechno.

Nike Teens: dej budoucnost do pohybu

Zanech stopu

Dej se do práce: Vyber si kousky, které mají jasný cíl. Legíny Nike Pro a tílko Dri-FIT ti zajistí sebevědomý pohyb. Vsaď na decentní eleganci temných neutrálních barev s neonovými prvky.

Ať vydržíš co nejdéle: Funkčního stylu docílíš pomocí vrstev, například využítím vesty Nike Sportswear Therma-FIT. Zůstaneš tak v pohodlí, ať už přes den děláš cokoli.

✅ Dej tomu šťávu: Komplet doladíš metalickými akcenty. Šperky, nehty a doplňky do vlasů ti zaručí ten správný lesk.

V těchhle teniskách budeš legenda ❤️‍🔥

V těchhle teniskách budeš legenda ❤️‍🔥

1/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
2/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
3/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
4/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
5/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
6/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
7/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
1/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
2/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
3/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
4/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
5/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
6/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
7/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
1/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
2/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
3/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
4/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
5/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
6/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
7/7
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu
Nike Teens: dej budoucnost do pohybu

„Líbí se mi, že se při tanci kalhoty hýbou kolem mě a se mnou. Jsou pohodlné a zároveň úžasně stylové.“

Fleur

Tanečnice

Nike Teens: dej budoucnost do pohybu

Vysoce funkční móda

Precizní outfity, které se sladí s tvými pohyby. Od tkaných kalhot Nike Sportswear po bundu Nike Sportswear, která ukáže tvoji vnitřní zář. Dej svému stylu šťávu a sebejistotu, která tě připraví na všechno.

Koupit model

Původně zveřejněno: 15. července 2025