Poslední aktualizace: 16. ledna 2023
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Nike FC
FM Broadcast: Jak fotbal spojuje černošské diaspory
FM Broadcast a Nike FC se baví se svými hosty v době probíhajícího vrcholného šampionátu ve fotbale. Kdo že to jsou? Mayowa Quadri, britský dopisovatel magazínu Versus, německý absolvent Darwin FC John Adekunle, spoluzakladatelka francouzských Les Hijabeuses Founé Diawaraová a útočník Premier League Taiwo Awoniyi z Nigérie. Společně si povídají o svých sportovních i životních zkušenostech. S jakým cílem? Vnést do rozhovoru o fotbale různorodý pohled na věc a vytvořit tak lepší budoucnost, která bude počítat se všemi.
Budoucnost inkluzivního sportu a kultury
FM Broadcast je náš seriál rozhovorů, který obsahuje cílené rozhovory se sportovci, obhájci a tvůrci, kteří nás inspirují k tomu, abychom využili frekvenci budoucnosti.