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Poslední aktualizace: 16. ledna 2023
Doba čtení 3 min

Nike FC

FM Broadcast: Jak fotbal spojuje černošské diaspory

FM Broadcast a Nike FC se baví se svými hosty v době probíhajícího vrcholného šampionátu ve fotbale. Kdo že to jsou? Mayowa Quadri, britský dopisovatel magazínu Versus, německý absolvent Darwin FC John Adekunle, spoluzakladatelka francouzských Les Hijabeuses Founé Diawaraová a útočník Premier League Taiwo Awoniyi z Nigérie. Společně si povídají o svých sportovních i životních zkušenostech. S jakým cílem? Vnést do rozhovoru o fotbale různorodý pohled na věc a vytvořit tak lepší budoucnost, která bude počítat se všemi.

Budoucnost inkluzivního sportu a kultury

FM Broadcast je náš seriál rozhovorů, který obsahuje cílené rozhovory se sportovci, obhájci a tvůrci, kteří nás inspirují k tomu, abychom využili frekvenci budoucnosti.

Předchozí díly

  • FM Broadcast uvádí: Budoucnost fotbalu, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast uvádí: Budoucnost fotbalu, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast uvádí: Budoucnost fotbalu, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Původně zveřejněno: 16. ledna 2023