Buď při cvičení tady a teď

Buď při cvičení v přítomném okamžiku
Nastavení mysli
Nike Training
Následující strategie ti pomůžou s naladěním a vrátit se zpátky do tvého středu.
Během našeho každodenního života je snadné nechat se pohltit vlastními myšlenkami, hlavně v dnešní době. V následujícím videu se s námi trenéři z programu Nike Master Trainer, Branden Collinsworth a Alex Silver-Faganová, podělí o pár tipů, jak zůstat vědomí a žít v přítomnosti, bez ohledu na aktuální situaci. Nauč se, jak ovládat stres, zlepšit svůj výkon a přesunout pozornost na věci, na kterých opravdu záleží. Stačí používat tyhle jednoduché strategie.
Jóga a bdělá pozornost nám pomáhají žít v přítomnosti – jedná se skvělé připomenutí toho, co už máme a kdo jsme. Až tě příště zaplaví znepokojující myšlenky ohledně tvojí budoucnosti, na minutu se zastav, nadechni se a soustřeď svoji pozornost. Trenéři z programu Nike Master Trainer, Branden Collinsworth a Alex Silver-Faganová, jsou tady, aby ti ukázali, jak být víc uvědomělí – při praxi jógy i v denním životě.