Poslední aktualizace: 5. září 2023
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Home: Hledání svého místa prostřednictvím sportu
„Uprchlík. Migrant. Cizinec.“ To všechno jsou nálepky, které nás nikdy nebudou vystihovat. V našem novém dokumentárním seriálu „HOME“ se potkáme s řadou sportovců a sportovkyň* a komunit po celém světě, kteří využívají sport, aby jim pomohl najít jejich místo v cizí zemi.
Ve druhém díle našeho dokumentárního seriálu HOME se seznámíme s Alphonsem Daviesem. Zjisti, jak mu sport pomohl najít své místo. Od prvního týmu v kanadském Edmontonu až po světovou scénu Alphonso představuje nový pohled na nálepky a stigmata, která se dávají komunitám, které musely najít své místo v cizí zemi, a inspiruje další generace, aby následovaly svoji výjimečnou budoucnost. „Nemůžeš dát nálepku budoucnosti, která ještě nebyla napsaná.“ – Alphonso Davies