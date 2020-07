Povzbuď děti k pohybu a cvičte jako rodina

Svolej rodinu a rozpohybuj ji s těmihle zábavnými tipy.

Rodiny, jdeme na to! Máme pro vás cvičení, které vás pobaví, posílí a udrží v kondici. Budeme střídat rychlosti, abychom vám rozproudili krev v žilách a pořádně vás rozpohybovali, takže se po jeho skončení budete vy i vaše děti cítit utahaní jako koťata.



Není nic důležitějšího než udržet celou rodinu v pohybu. Často jsme úplně ponoření ve svém studiu nebo práci a společné aktivity můžou být zábavným způsobem, jak stmelit rodinu. Svolej proto celou partu a zamiřte na svoje aktivační stanice. Může to být zahrada nebo kobereček v obývacím pokoji. V každém případě se připrav na to, že se s rodinou pěkně zapotíte.