Nová energie: A’ja Wilsonová

Kdy jsi poprvé vzala do ruky basketbalový míč a proč ses rozhodla pro tenhle sport?

A'JA: Dostala jsem se k němu pozdě. Začala jsem zhruba ve třinácti a byla jsem hrozná, každý zápas jsem trávila na střídačce. Pak něco zapadlo do sebe, když mi bylo kolem patnácti, a táta mi koupil můj první koš a postavil ho venku. Zamilovala jsem se do našeho týmu, do našich vztahů a do vyhrávání. Házela jsem na koš až do noci za světla světlometů auta mojí mámy, takže jsem jí často vybila baterku. Nebyla z toho nadšená, ale aspoň jsem mohla házet na koš.