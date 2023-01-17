Air Jordan Collection
Air Jordan 7
Původní uvedení (1992)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130014-100)
Air Jordan 7
Původní uvedení (1992)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130014-100)
Vítězné na celosvětové scéně
V období, kdy Michael Jordan nosil boty Air Jordan 7, se stal mezinárodní hvězdou. Obul si tuhle nezaměnitelnou siluetu a přinesl domů druhý titul šampiona NBA v řadě, přičemž kromě toho získal titul nejlepšího hráče finále, nejlepšího hráče sezóny a zlatou medaili s legendárním týmem USA na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992.
Rovnou z trezoru
Skok vstříc odkazu
V době, kdy popularita Michaela Jordana vrcholila, boty Air Jordan 7 s grácií nasměrovaly značku Jordan novým směrem. Díky dvěma odvážným designovým zásahům – vynechání vnějšího loga Nike a průhledného okénka s jednotkou Air – připravila tahle verze modelu Air Jordan prostor pro odkaz, který mohl existovat odděleně od značky Nike Basketball.