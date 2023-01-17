Air Jordan 5
Původní uvedení (1990)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (ČERNÁ/METALICKÁ STŘÍBRNÁ)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (4384)
Air Jordan 5
Původní uvedení (1990)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (ČERNÁ/METALICKÁ STŘÍBRNÁ)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (4384)
Dravost se dere do dveří
Na konci sezóny 1989–1990 bylo jasné, že Jordan je lepší než kdy předtím. Překonal svoje předešlé rekordy. Dal 69 bodů v zápase proti Clevelandu a 92 tříbodových košů, v porovnání s 58, které dal za všechny předešlé sezóny dohromady. A vypadalo to, že se teprve rozehřívá. V roce 1990 byla uvedena AJ 5 a světu ji představil režisér Spike Lee a jeho ikonická postava Mars Blackmon.
Rovnou z trezoru
V duchu létání ve velkých výškách
Designér Nike Tinker Hatfield se nechal inspirovat Jordanovým ostrým stylem a přirovnal Air Jordan 5 k americkému bojovému letounu z druhé světové války. Na mezipodešvi jsou tvary podobné žraločím zubům v kombinaci s čistými liniemi na vnějšku. Model zachycuje dravost společně s neúnavnou múzou, která se dere na vrchol Jordanovy kariéry.