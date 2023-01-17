Nakupovat všechny novinky

Nakupovat

Poslední aktualizace: 17. ledna 2023
Doba čtení 2 min

Air Jordan 5

Původní uvedení (1990)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (ČERNÁ/METALICKÁ STŘÍBRNÁ)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (4384)

Air Jordan 5

Původní uvedení (1990)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (ČERNÁ/METALICKÁ STŘÍBRNÁ)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (4384)

Historie Air Jordan 5, Získej aplikaci SNKRS

Získej aplikaci SNKRS

Exkluzivní přístup ke všem novinkám a interní informace z komunity, která formuje kulturu.

Stáhnout aplikaci
Historie Air Jordan 5, Získej aplikaci SNKRS

Získej aplikaci SNKRS

Exkluzivní přístup ke všem novinkám a interní informace z komunity, která formuje kulturu.

Stáhnout aplikaci

Dravost se dere do dveří

Na konci sezóny 1989–1990 bylo jasné, že Jordan je lepší než kdy předtím. Překonal svoje předešlé rekordy. Dal 69 bodů v zápase proti Clevelandu a 92 tříbodových košů, v porovnání s 58, které dal za všechny předešlé sezóny dohromady. A vypadalo to, že se teprve rozehřívá. V roce 1990 byla uvedena AJ 5 a světu ji představil režisér Spike Lee a jeho ikonická postava Mars Blackmon.

Rovnou z trezoru

V duchu létání ve velkých výškách

Designér Nike Tinker Hatfield se nechal inspirovat Jordanovým ostrým stylem a přirovnal Air Jordan 5 k americkému bojovému letounu z druhé světové války. Na mezipodešvi jsou tvary podobné žraločím zubům v kombinaci s čistými liniemi na vnějšku. Model zachycuje dravost společně s neúnavnou múzou, která se dere na vrchol Jordanovy kariéry.

Barevná provedení

Původně zveřejněno: 16. ledna 2023