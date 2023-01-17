Air Jordan 2
Původní uvedení (1986)
Návrhář (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE/RED)
Původní cena ($100)
Kód stylu (4361)
Air Jordan 2
Původní uvedení (1986)
Návrhář (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE/RED)
Původní cena ($100)
Kód stylu (4361)
Jordan míří vysoko
Druhá generace Jordan odvážně vstoupila do nové éry obuvi. Model Air Jordan 2 přišel hned po vstupu značky Jordan do hry, ale jednalo se o model, který jako první v historii tohohle sportu spojil prvotřídní módu s basketbalem.
Rovnou z trezoru
Elegance a výbušnost
Model Air Jordan 2 pochází z Itálie a má elegantní linie, vzduchové jednotky po celé délce a chybí mu charakteristické logo Swoosh. Přinesl na palubovku novou úroveň elegance. Uvedení původního modelu, za nímž stojí Bruce Kilgore, který navrhl i legendární Air Force 1, probíhalo v letech 1986-1987. Jeho odkaz žije dál v podobě modelu AJ2 Retro.