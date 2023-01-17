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Poslední aktualizace: 17. ledna 2023
Doba čtení 2 min

Air Jordan 2

Původní uvedení (1986)
Návrhář (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE/RED)
Původní cena ($100)
Kód stylu (4361)

Air Jordan 2

Původní uvedení (1986)
Návrhář (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE/RED)
Původní cena ($100)
Kód stylu (4361)

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Jordan míří vysoko

Druhá generace Jordan odvážně vstoupila do nové éry obuvi. Model Air Jordan 2 přišel hned po vstupu značky Jordan do hry, ale jednalo se o model, který jako první v historii tohohle sportu spojil prvotřídní módu s basketbalem.

Rovnou z trezoru

Elegance a výbušnost

Model Air Jordan 2 pochází z Itálie a má elegantní linie, vzduchové jednotky po celé délce a chybí mu charakteristické logo Swoosh. Přinesl na palubovku novou úroveň elegance. Uvedení původního modelu, za nímž stojí Bruce Kilgore, který navrhl i legendární Air Force 1, probíhalo v letech 1986-1987. Jeho odkaz žije dál v podobě modelu AJ2 Retro.

Barevná provedení

Původně zveřejněno: 17. ledna 2023