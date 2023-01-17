Air Jordan 1
Původní uvedení (1985)
Návrhář (PETER MOORE)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (ČERNÁ/ČERVENÁ)
Původní cena (65 dolarů)
Kód stylu (4281)
Air Jordan 1
Původní uvedení (1985)
Návrhář (PETER MOORE)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (ČERNÁ/ČERVENÁ)
Původní cena (65 dolarů)
Kód stylu (4281)
Bota, kterou to všechno začalo
Ikona, která to všechno od základu změnila. Po svém uvedení v roce 1985 Air Jordan svým osobním kouzlem rychle ovládla svět tak jako sám Michael Jordan.
Rovnou z trezoru
Smělá dominance od prvního dne
Byly to první několikabarevné boty, které si obuli hráči NBA. Tenhle původní červenočerný model byl původně zakázaný, protože nesplňoval předpisy ligy týkající se uniforem. Hrozili dokonce pokutou 5 000 dolarů tomu, kdo je bude mít na sobě. Odkaz původního modelu žije dál prostřednictvím Air Jordan 1 Retro a oslavuje legendu, která rozvíjela kreativní potenciál hry a představila nové způsoby spojení basketbalu s kulturou a stylem.