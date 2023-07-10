Ada Hegerbergová: Jděte Adě z cesty

Poslední aktualizace: 10. července 2023
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Jděte Adě z cesty
Když spatříš ten její hustý cop, je na čase se sbalit a jít Adě z cesty! Nalaď na rychlost Norky Ady Hegerbergové, která se snaží dovést svůj tým zpátky na jeho historicky vrcholnou úroveň.
„Naše země má v ženském fotbale velkou historii a je čas se k ní vrátit.“
Ada Hegerbergová
Ženská fotbalová reprezentace Norska
Tradice znamenitosti
Dresy norského národního týmu už samy o sobě působí mocně. Fandi Adě a Norsku v legendární červené a odstínu Bold Blue.
„Když si obléknu tenhle dres, hned mě to extrémně nakopne. Nejenom, že reprezentuje hodnoty naší země, ale celé nové generace.“
Ada Hegerbergová
Ženská fotbalová reprezentace Norska
Ada Hegerbergová
Ženská fotbalová reprezentace Norska