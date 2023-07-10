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Poslední aktualizace: 10. července 2023
Doba čtení 2 min

Jděte Adě z cesty

Když spatříš ten její hustý cop, je na čase se sbalit a jít Adě z cesty! Nalaď na rychlost Norky Ady Hegerbergové, která se snaží dovést svůj tým zpátky na jeho historicky vrcholnou úroveň.

„Naše země má v ženském fotbale velkou historii a je čas se k ní vrátit.“

Ada Hegerbergová: Jděte Adě z cesty

Ada Hegerbergová
Ženská fotbalová reprezentace Norska

Ada Hegerbergová: Jděte Adě z cesty

Tradice znamenitosti

Dresy norského národního týmu už samy o sobě působí mocně. Fandi Adě a Norsku v legendární červené a odstínu Bold Blue.

„Když si obléknu tenhle dres, hned mě to extrémně nakopne. Nejenom, že reprezentuje hodnoty naší země, ale celé nové generace.“

Ada Hegerbergová: Jděte Adě z cesty

Ada Hegerbergová
Ženská fotbalová reprezentace Norska

Nakupuj dresy národních týmůZobrazit víc fotbalistek

Ada Hegerbergová
Ženská fotbalová reprezentace Norska

Nakupuj dresy národních týmůZobrazit víc fotbalistek

Původně zveřejněno: 10. července 2023