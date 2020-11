Pohled do zákulisí: ACG Smith Rock

Když jsme odjížděli z parkoviště u chaty, hmatatelně jsme cítili, že si naše skupina je blíž. Všichni jsme byli na opatrné cestě po zasněžených silnicích zpátky do Portlandu nabití energií a připravení přenést to, co jsme se naučili od sebe navzájem a z našeho pobytu v přírodě, do nových konceptů. To je ten důvod, proč by design měl vznikat v divočině. Člověk tam vidí věci, na které v ateliéru nenarazí, může se napojit na okolní prostředí a čerpat jeho energii, pochopit jeho výzvy a přemýšlet nad tím, jak se dá nějaké místo skutečně zažít všemi smysly. Může testovat teorie, dělit se o nápady a využít kolektivní energii lidí a daného místa.



Když se spojíme s nějakým místem, abychom vytvořili něco nového, mluvíme za to místo. Místa, která jsme zvolili jako naši inspiraci, jsou divoká a mají drsné přírodní kouzlo. A když mluvíme za přírodu, mluvíme za Zemi a Země mluví za nás za všechny.