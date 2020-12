Nike ACG: Vyčisti si hlavu

Do newyorských hor s Keithem Charlesem a přáteli

Všichni potřebujeme jednou za čas vyrazit z města do přírody. Letos na podzim se o tom přesvědčili i Keith Charles a jeho přátelé Kari, Amanda, Cam a Michel’lé. Vyrazili z New Yorku až do Adirondackého pohoří. Během cesty, kterou zdokumentovali, pořídili nejen ohromující snímky a videa, ale obohatili se taky o důležité životní lekce a hluboké myšlenky. Rádi bychom se o to, co našli, podělili. Příroda má co nabídnout každému z nás.