ACG Vánoce 2020: katalog Smith Rock

Výbava do všech podmínek. Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi: Smith Rock.

Jdeme na to systematicky. Než něco vytvoříme, hledáme inspiraci. Tuhle sezónu nás naše hledání zavedlo do rezervace Smith Rock v Oregonu. Naše nová kolekce se tímhle místem inspirovala a taky jsme ji tam nosili. Kalhoty, bundy, trička a boty z téhle kolekce představují Smith Rock. Přírodní povrchy vytvořily základ pro několik designů. Při pojmenování našich bund jsme vzdali čest stezkám. Abychom ukázali živly, které jsme zažili, použili jsme materiály, jako jsou GORE-TEX, PrimaLoft a robustní gumu. Takže když uvidíš text „Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi“, budeš vědět, co to znamená.