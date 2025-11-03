ACG Vánoce 2020: katalog Smith Rock

Výbava do všech podmínek. Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi: Smith Rock.
Jdeme na to systematicky. Než něco vytvoříme, hledáme inspiraci. Tuhle sezónu nás naše hledání zavedlo do rezervace Smith Rock v Oregonu. Naše nová kolekce se tímhle místem inspirovala a taky jsme ji tam nosili. Kalhoty, bundy, trička a boty z téhle kolekce představují Smith Rock. Přírodní povrchy vytvořily základ pro několik designů. Při pojmenování našich bund jsme vzdali čest stezkám. Abychom ukázali živly, které jsme zažili, použili jsme materiály, jako jsou GORE-TEX, PrimaLoft a robustní gumu. Takže když uvidíš text „Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi“, budeš vědět, co to znamená.
Suchá vnější vrstva – DÁMSKÁ BUNDA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; Teplá střední vrstva – DÁMSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK S IZOLAČNÍ VRSTVOU; Kalhoty – DÁMSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; Ponožky – STŘEDNĚ VYSOKÉ PONOŽKY ACG KELLY RIDGE; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Suchá vnější vrstva – PÁNSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK S IZOLAČNÍ VRSTVOU; Teplá střední vrstva – PÁNSKÁ FLÍSOVÁ MIKINA ACG WOLF TREE POLARTEC; Kalhoty – PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Základní vrstva – FUNKČNÍ TRIČKO ACG GIFT SHOP L GIF T S DLOUHÝM RUKÁVEM; Kalhoty – DÁMSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG; Ponožky – STŘEDNĚ VYSOKÉ PONOŽKY ACG KELLY RIDGE; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Čepice – ČEPICE ACG 3-IN-1, Suchá vnější vrstva – PÁNSKÁ BUNDA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, Teplá střední vrstva – PÁNSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK S IZOLAČNÍ VRSTVOU, Kalhoty – PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG, Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Doplněk – NÁKRČNÍK ACG ULTRAROCK; Základní vrstvy – DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ACG EARTH S DLOUHÝM RUKÁVEM; DÁMSKÉ TRIČKO ACG ULTRAROCK S KRÁTKÝM RUKÁVEM A VÝŠIVKOU; Kalhoty – DÁMSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Suchá vnější vrstva – PÁNSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG TUFF NUGGETS DO DEŠTĚ; Základní vrstva – FUNKČNÍ TRIČKO ACG MOTHER HUGGER S KRÁTKÝM RUKÁVEM; Kalhoty – PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kšiltovka – KŠILTOVKA ACG TAILWIND SSNL; Doplněk – NÁKRČNÍK ACG ULTRAROCK; Teplá střední vrstva – DÁMSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK S IZOLAČNÍ VRSTVOU; Kalhoty – DÁMSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG; Ponožky – STŘEDNĚ VYSOKÉ PONOŽKY ACG KELLY RIDGE; Boty – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Čepice – ČEPICE ACG 3-IN-1; Teplá střední vrstva – PÁNSKÁ FLÍSOVÁ MIKINA ACG WOLF TREE POLARTEC; Kalhoty – PÁNSKÉ FLÍSOVÉ KALHOTY ACG WOLF TREE POLARTEC; Boty – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Suchá vnější vrstva – PÁNSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA ACG 4TH HORSEMAN; Základní vrstva – DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ACG EARTH S DLOUHÝM RUKÁVEM; Kalhoty – PÁNSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Doplněk – NÁKRČNÍK ACG ULTRAROCK; Teplá střední vrstva – DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ACG EARTH S DLOUHÝM RUKÁVEM; Kalhoty – PÁNSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Čepice – ČEPICE ACG 3-IN-1, Suchá vnější vrstva – PÁNSKÁ BUNDA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, Teplá střední vrstva – PÁNSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK S IZOLAČNÍ VRSTVOU, Kalhoty – PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG, Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Suchá vnější vrstva – PÁNSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA ACG 4TH HORSEMAN; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Teplá střední vrstva – DÁMSKÁ MIKINA ACG WOLF TREE POLARTEC S KULATÝM VÝSTŘIHEM; Kalhoty – DÁMSKÉ FLÍSOVÉ KALHOTY ACG WOLF TREE POLARTEC; Doplněk – ACG KARST SMIT; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Suchá vnější vrstva – DÁMSKÁ BUNDA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; Teplá střední vrstva – DÁMSKÁ SKLÁDACÍ BUNDA ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK S IZOLAČNÍ VRSTVOU; Kalhoty – DÁMSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; Ponožky – STŘEDNĚ VYSOKÉ PONOŽKY ACG KELLY RIDGE; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Doplněk – NÁKRČNÍK ACG ULTRAROCK; Základní vrstva – FUNKČNÍ TRIČKO ACG GIFT SHOP S DLOUHÝM RUKÁVEM; Kalhoty – PÁNSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Doplněk – NÁKRČNÍK ACG ULTRAROCK; Teplá střední vrstva – PÁNSKÁ FLÍSOVÁ MIKINA ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK SE ZIPEM PO CELÉ DÉLCE; Kalhoty – PÁNSKÉ FLÍSOVÉ KALHOTY ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; Boty – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Doplněk – NÁKRČNÍK ACG ULTRAROCK; Teplá střední vrstva – PÁNSKÁ FLÍSOVÁ MIKINA ACG S KULATÝM VÝSTŘIHEM; Kalhoty – PÁNSKÉ FLÍSOVÉ KALHOTY ACG WOLF TREE POLARTEC; PÁNSKÉ CARGO KALHOTY ACG SMITH SUMMIT; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Základní vrstva – DÁMSKÉ TRIČKO ACG ULTRAROCK S KRÁTKÝM RUKÁVEM A VÝŠIVKOU; Kalhoty – DÁMSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY ACG; Boty – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX