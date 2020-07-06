6minutové intenzivní cvičení pro celou rodinu

Trénink
Poslední aktualizace: 6. července 2020

Nike Training

6minutový trénink pro celou rodinu
6minutový trénink pro celou rodinu

Při tomhle rychlém cvičení se probereš, zapotíš a rozproudí se ti krev.

Tohle cvičení je sice krátké, ale pořádně tě nakopne. Za míň než 10 minut si s rodinou procvičíš nejen tělo, ale taky představivost pomocí zábavných mentálních cvičení doprovázejících opakování.

6minutové intenzivní cvičení

Zacvič si spolu s rodinou! Tenhle týden je naším tématem trpělivost a vytrvalost. Takže udělej pár hlubokých nádechů a dej si dvojnásobnou porci s dnešním cvičením, které tě zaručeně rozehřeje a vyčerpá. Navíc trvá jenom 6 minut, takže ho zvládnou děti každého věku. Vem rodinu a pojďte se zapotit.

6minutový trénink pro celou rodinu
6minutový trénink pro celou rodinu

Procvič mozkové buňky

Každý pohyb je prospěšný pro tělo. Ale dnes se zaměříme taky na procvičení mozkových buněk. Vyber nějakou kategorii (například fialová jídla, oblíbené cereálie, slova začínající na „u“). Pak při každém opakování procházej po pokoji kolem členů rodiny a chtěj po nich, ať řeknou slovo patřící do vybrané kategorie. Například ať při skákání panáka každý řekne jméno slavného sportovce. Kdo zaváhá nebo zopakuje něčí odpověď, musí cvik opakovat.

Docházejí ti nápady na další kategorie? Žádný problém. Řekni dětem, ať samy nějaké zajímavé kategorie navrhnou.

Pusť se do cvičení

Procvič mozkové buňky

Každý pohyb je prospěšný pro tělo. Ale dnes se zaměříme taky na procvičení mozkových buněk. Vyber nějakou kategorii (například fialová jídla, oblíbené cereálie, slova začínající na „u“). Pak při každém opakování procházej po pokoji kolem členů rodiny a chtěj po nich, ať řeknou slovo patřící do vybrané kategorie. Například ať při skákání panáka každý řekne jméno slavného sportovce. Kdo zaváhá nebo zopakuje něčí odpověď, musí cvik opakovat.

Docházejí ti nápady na další kategorie? Žádný problém. Řekni dětem, ať samy nějaké zajímavé kategorie navrhnou.

Pusť se do cvičení
6minutový trénink pro celou rodinu, Přidej se k Nike Training Clubu

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6minutový trénink pro celou rodinu, Přidej se k Nike Training Clubu

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Původně zveřejněno: 7. července 2020