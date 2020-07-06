6minutový trénink pro celou rodinu

6minutové intenzivní cvičení pro celou rodinu
Trénink
Nike Training
Při tomhle rychlém cvičení se probereš, zapotíš a rozproudí se ti krev.
Tohle cvičení je sice krátké, ale pořádně tě nakopne. Za míň než 10 minut si s rodinou procvičíš nejen tělo, ale taky představivost pomocí zábavných mentálních cvičení doprovázejících opakování.
6minutové intenzivní cvičení
Zacvič si spolu s rodinou! Tenhle týden je naším tématem trpělivost a vytrvalost. Takže udělej pár hlubokých nádechů a dej si dvojnásobnou porci s dnešním cvičením, které tě zaručeně rozehřeje a vyčerpá. Navíc trvá jenom 6 minut, takže ho zvládnou děti každého věku. Vem rodinu a pojďte se zapotit.
Procvič mozkové buňky
Každý pohyb je prospěšný pro tělo. Ale dnes se zaměříme taky na procvičení mozkových buněk. Vyber nějakou kategorii (například fialová jídla, oblíbené cereálie, slova začínající na „u“). Pak při každém opakování procházej po pokoji kolem členů rodiny a chtěj po nich, ať řeknou slovo patřící do vybrané kategorie. Například ať při skákání panáka každý řekne jméno slavného sportovce. Kdo zaváhá nebo zopakuje něčí odpověď, musí cvik opakovat.
Docházejí ti nápady na další kategorie? Žádný problém. Řekni dětem, ať samy nějaké zajímavé kategorie navrhnou.
Procvič mozkové buňky
Každý pohyb je prospěšný pro tělo. Ale dnes se zaměříme taky na procvičení mozkových buněk. Vyber nějakou kategorii (například fialová jídla, oblíbené cereálie, slova začínající na „u“). Pak při každém opakování procházej po pokoji kolem členů rodiny a chtěj po nich, ať řeknou slovo patřící do vybrané kategorie. Například ať při skákání panáka každý řekne jméno slavného sportovce. Kdo zaváhá nebo zopakuje něčí odpověď, musí cvik opakovat.
Docházejí ti nápady na další kategorie? Žádný problém. Řekni dětem, ať samy nějaké zajímavé kategorie navrhnou.