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  3. Shorts

Sommer-Shorts(103)

Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
CHF 80
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Webshorts für ältere Kinder
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
CHF 94.95
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
CHF 55
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 8-Zoll-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV 8-Zoll-Shorts für Herren
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Shori Strick-Shorts (Herren)
Nike Tech
Dri-FIT Shori Strick-Shorts (Herren)
CHF 75
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 64.95
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Hybrid-Laufshorts für Herren (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Hybrid-Laufshorts für Herren (ca. 12,5 cm)
CHF 75
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 80
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
CHF 40
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
CHF 50
NOCTA
NOCTA Cardinal Fleeceshorts
NOCTA
Cardinal Fleeceshorts
CHF 80
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Victory
Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
CHF 52
Nike
Nike Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Nike
Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
CHF 42
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damenshorts
Jordan Brooklyn Fleece
Damenshorts
CHF 57
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
CHF 55
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 13 cm)
CHF 55
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
CHF 85
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 75
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
CHF 70
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT Golfshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Dri-FIT Golfshorts (Damen)
CHF 80
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT Shorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Tech Helios
Dri-FIT Shorts (Herren)
CHF 94.95
Nike Par
Nike Par Dri-FIT Golfshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Par
Dri-FIT Golfshorts (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Webshorts (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
CHF 55
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Shorts für Herren
CHF 80
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
CHF 45
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
CHF 75
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
CHF 70
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 37
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
+1
Nike Club
Flow-Webshorts für Herren
CHF 45
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Big Shorts aus French-Terry (Damen)
Jordan Brooklyn Fleece
Big Shorts aus French-Terry (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Club
Webshorts (Mädchen)
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
CHF 70
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT Golfshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Dri-FIT Golfshorts (Damen)
CHF 80
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT Shorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Tech Helios
Dri-FIT Shorts (Herren)
CHF 94.95
Nike Par
Nike Par Dri-FIT Golfshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Par
Dri-FIT Golfshorts (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Webshorts (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
CHF 55
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Shorts für Herren
CHF 80
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
CHF 45
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
CHF 75
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
CHF 70
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 37
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
+1
Nike Club
Flow-Webshorts für Herren
CHF 45
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Big Shorts aus French-Terry (Damen)
Jordan Brooklyn Fleece
Big Shorts aus French-Terry (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Club
Webshorts (Mädchen)
CHF 45
Nike ACG "Dolomiti"
Nike ACG "Dolomiti" Herrenshorts
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Dolomiti"
Herrenshorts
CHF 85
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
Bestseller
NikeCourt Court Collection
Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
CHF 110
Nike N.A.C
Nike N.A.C Dri-FIT Fleece-Trainingsshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C
Dri-FIT Fleece-Trainingsshorts (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Shorts (ca. 10 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+1
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Shorts (ca. 10 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 40
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
CHF 70
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen, große Größen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen, große Größen, ca. 7,5 cm)
CHF 42
Nike Club
Nike Club Oversize-Shorts (Herren)
Nike Club
Oversize-Shorts (Herren)
CHF 70
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 42
Nike Velocity
Nike Velocity Dri-FIT-Golfshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Dri-FIT-Golfshorts (Herren)
CHF 70
Nike Flex
Nike Flex Trainingsshorts (Herren, ca. 18 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Flex
Trainingsshorts (Herren, ca. 18 cm)
CHF 42
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Webshorts mit Blockfarben (Herren)
Nike Tech
Dri-FIT Webshorts mit Blockfarben (Herren)
CHF 85