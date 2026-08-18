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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Freizeit Hosen & Tights

(50)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Hose mit offenem Saum (Mädchen)
CHF 45
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
CHF 35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
CHF 80
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (Mädchen)
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Nike Sportswear Studio Fleece
Lockere Hose (Mädchen)
CHF 45
Nike Studio Fleece
Nike Studio Fleece Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Studio Fleece
Hose für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 94.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogginghose für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogginghose für ältere Kinder
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear
Webhose für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
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Cargohose für ältere Kinder
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 94.95
Nike Tech
Nike Tech Webhose für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech
Webhose für ältere Kinder (Jungen)
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
CHF 94.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Track-Pants (ältere Kinder, Mädchen)
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Track-Pants (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
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Nike Sportswear Classic
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Mädchen
CHF 37
Niederlande Club Fleece
Niederlande Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Niederlande Club Fleece
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 52
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
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Gewebte Alltagshose (ältere Kinder)
CHF 75
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargohose für ältere Kinder
CHF 70
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (ältere Kinder. Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Lockere Hose (ältere Kinder. Mädchen)
CHF 57
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
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Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
CHF 32
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Jogger (ältere Kinder)
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Web-Jogger (ältere Kinder)
CHF 45
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Jogger für ältere Kinder
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French-Terry-Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
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Hose (ältere Kinder)
CHF 80
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Webhose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Webhose (ältere Kinder)
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Sportswear
Trainingsanzug für ältere Kinder
CHF 70
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 105
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Cargohose (ältere Kinder)
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Denim-Cargohose (ältere Kinder)
CHF 85
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Sportswear Collection
Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
CHF 70
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
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Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
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Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
CHF 52
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargohose (ältere Kinder)
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Cargohose (ältere Kinder)
CHF 70
England Club Fleece
England Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 52
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose für ältere Kinder
CHF 45
Nike Air
Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
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Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
28 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Extragroße Fleece-Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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28 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargohose für ältere Kinder
CHF 70
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Lockere Hose (ältere Kinder. Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Lockere Hose (ältere Kinder. Mädchen)
CHF 57
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
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Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
CHF 32
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Jogger (ältere Kinder)
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Web-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Jogger für ältere Kinder
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French-Terry-Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Hose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Webhose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear City Utility
Webhose (ältere Kinder)
CHF 80
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Nike Sportswear Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Sportswear
Trainingsanzug für ältere Kinder
CHF 70
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Jogger für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denim-Cargohose (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Sportswear Collection
Hose aus Polystrick-Material (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
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Nike Tech Fleece
Hose mit weitem Bein (ältere Kinder. Mädchen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 70
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
CHF 52
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargohose (ältere Kinder)
Nike Sportswear City Utility
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CHF 70
England Club Fleece
England Club Fleece Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
England Club Fleece
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 52
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose für ältere Kinder
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Nike Air
Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
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Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
28 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Extragroße Fleece-Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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Extragroße Fleece-Hose für ältere Kinder (Mädchen)
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