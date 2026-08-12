Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Back to School

Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
CHF 115
Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Schuh für ältere Kinder
Bestseller
Nike Air Force 1 LE
Schuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
CHF 125
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
CHF 165
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Skort für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+2
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Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (ältere Kinder)
CHF 75
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
+2
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Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Longsleeve-Oberteil mit Halbreißverschluss (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Longsleeve-Oberteil mit Halbreißverschluss (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 52
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
CHF 135
Nike Pro
Nike Pro Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Kinder)
CHF 37
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
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Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 35
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 95 SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Mavn
Nike Mavn Dri-FIT-Longsleeve mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Mavn
Dri-FIT-Longsleeve mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 50
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Nike Mavn
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
CHF 85
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 27
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike
Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
Bestseller
Nike
Rucksack (20 l, ältere Kinder)
CHF 40
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Shox TL
Schuh (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
Nike Air Max 90 SE
Nike Air Max 90 SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 90 SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 135
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Schuh (ältere Kinder)
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Schuh (ältere Kinder)
CHF 165
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Classic
Nike Classic Kinderrucksack (16 l)
Nike Classic
Kinderrucksack (16 l)
CHF 37
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
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Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 94.95
Nike Academy Team
Nike Academy Team Kinder-Fußballrucksack (22 l)
Recyclingmaterialien
Nike Academy Team
Kinder-Fußballrucksack (22 l)
CHF 37
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Hose mit offenem Saum (Mädchen)
CHF 45
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
CHF 85
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 52
Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Kinderrucksack (20 l)
CHF 37
Nike Pro
Nike Pro Indy Sport-BH (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Indy Sport-BH (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 35
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Schuhe für ältere Kinder
Nike Air Max 90 LTR
Schuhe für ältere Kinder
CHF 135
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH für junge Athlet:innen
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH für junge Athlet:innen
CHF 32
Nike
Nike Kinderrucksack (20 l)
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Nike
Kinderrucksack (20 l)
CHF 37
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Tights für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Dri-FIT
Tights für ältere Kinder (Jungen)
CHF 42
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Schuh für ältere Kinder
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Nike Air Max 270
Schuh für ältere Kinder
CHF 135
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“ Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé“
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen (ältere Kinder)
CHF 170
Nike One
Nike One Sport-BH für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike One
Sport-BH für Mädchen
CHF 27