Sommerkleidung & -Outfits für Damen

Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
Nike Sportswear
Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damen-Tanktop
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Damen-Tanktop
CHF 57
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
CHF 99.95
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
CHF 135
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
CHF 52
Nike SB
Nike SB Skate-T-Shirt
Nike SB
Skate-T-Shirt
CHF 40
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Chill Knit
Damen-T-Shirt
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear Eng anliegendes Tanktop mit Bündchen (Damen)
Nike Sportswear
Eng anliegendes Tanktop mit Bündchen (Damen)
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
CHF 45
Nike SB
Nike SB Skate-T-Shirt
Nike SB
Skate-T-Shirt
CHF 40
Nike Swift
Nike Swift Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
28 % Rabatt
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 64.95
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
CHF 80

Sommer-Outfits für Damen: begegne hohen Temperaturen mit Stil

Wenn das warme Wetter ins Land zieht, ist unsere leichte und atmungsaktive Sommerkleidung für Damen die ideale Wahl. Egal, ob du draußen trainierst oder der Hitze im Gym trotzt: Bei uns findest Styles für fast jede Challenge. Entdecke luftige Designs, in denen du bei steigenden Temperaturen angenehm kühl bleibst. Außerdem findest du in der breiten Auswahl an Farben und Fits genau den richtigen Look für dich.


Bereit für warmes Wetter


Die smarten Materialien unserer Sommerbekleidung für Damen helfen dir, in Topform zu bleiben – selbst unter der Sonne. Sanfte Strukturen und leichte Stoffe fühlen sich an wie eine zweite Haut, damit jede Bewegung unbeschwert ist. Stretch ist bei uns Standard, sodass du dich mühelos in jede Richtung dehnen und drehen kannst. Setze für zusätzliche Unterstützung auf Kompressionsstyles. Die umschließen deine Muskeln, beugen Verletzungen vor und sorgen für einen sicheren Sitz. Dank Flatlock-Nähten reibst du dir die Haut nicht wund und kannst länger und bequemer trainieren.


Kühlende Technologie


Bereit, für deine Ziele zu schwitzen? Mit unserer cleveren Nike Dri-FIT Technologie bleibst du angenehm kühl und trocken, sobald die Intensität steigt. Das innovative Gewebe leitet Feuchtigkeit von der Haut ab und verteilt sie über die Stoffoberfläche, damit sie schneller verdunstet. Füge dem noch fundiertes Know-how von Athlet:innen und viel sportwissenschaftliche Forschung hinzu: Die Rede ist von Nike Dri-FIT ADV. Denke an ein dynamisch an den menschlichen Körper angepasstes, fortschrittliches Design mit funktionalen Details – alles, um deine beste Performance zu powern.


Atmungsaktive Fits


Beweg dich frei in unseren Sommer-Outfits für Damen – dank Styles und Shapes, die für warme Bedingungen geboren sind. Halte Ausschau nach ärmellosen Westen, lockeren Shorts und Cropped-T-Shirts. Loose-Fit-Modelle lassen die Luft zirkulieren. Währenddessen garantieren Stretchbünde und Kordelzüge, dass alles perfekt sitzt. Ziehen plötzlich Wolken auf, ist ein Hoodie mit praktischem Reißverschluss schnell angezogen. Eine federleichte mittlere Lage mit langen Ärmeln hingegen hilft, deine Haut vor UV-Strahlen zu schützen.


Styles für jede Challenge


Ganz gleich, was deine Saison in petto hat: Unsere Sommerkleidung für Damen ist für alles gewappnet. High-Intensity-Workouts verlangen nach unterstützenden Sport-BHs mit vorgeformten Cups und verstellbaren Trägern. Auf dem Weg zum Yoga? Nicht ohne unsere weichen Leggings – eine super Option für innere Ruhe. Auf dem Fußballplatz repräsentierst du dein Lieblingsteam am besten in einem Trikot mit authentischen Farben und aufgesticktem Wappen. Und in der gesamten Kollektion erwartet dich unser Zeichen für Premium-Qualität: der ikonische Nike Swoosh.


Das Spiel um die Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Hilf uns dabei und entscheide dich für Sommerbekleidung für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.