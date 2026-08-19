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Blaue Sport-BHs

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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 50
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 42
Nike Universa
Nike Universa Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 40
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
29 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
CHF 42
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leicht gefütterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Leicht gefütterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 70
Nike Universa
Nike Universa Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
CHF 75
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 52
Nike Universa
Nike Universa Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
CHF 75
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sprt-BH mit offenem U-Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Sprt-BH mit offenem U-Ausschnitt
CHF 80
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sport-BH mit tiefem Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Sport-BH mit tiefem Ausschnitt
CHF 75
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Wendbarer Bandeau-Sport-BH
NikeSKIMS Satin Shine
Wendbarer Bandeau-Sport-BH
CHF 75
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Polster und verstellbarer Passform
CHF 45
Nike Rival
Nike Rival Gepolsterter Damen-Sport-BH mit extrem starkem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Rival
Gepolsterter Damen-Sport-BH mit extrem starkem Halt
29 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Sport-BH mit mittlerem Halt
29 % Rabatt

Blaue Sport-BHs: kompromissloser Komfort

Bleib im Flow, wenn du trainierst, und setze dabei auf blaue Sport-BHs von Nike. Egal, ob du einen leichten Halt und viel Komfort haben möchtest oder für Sportarten mit hoher Intensität eine besonders starke Stützkraft brauchst – wir haben das richtige Modell für dich. Freu dich auf geschmeidige Designs, kräftige Blautöne und den ikonischen Nike Swoosh als Symbol unserer Premium-Qualität.


Hier bei Nike sind wir der Meinung, dass guter Halt nicht auf Kosten der Vielseitigkeit gehen sollte. Deshalb findest du bei uns dunkelblaue Sport-BHs mit verstellbaren Trägern, die du ganz individuell nach deinen Bedürfnissen stylen kannst. Elastische Materialien schmiegen sich an deinen Körper an und sorgen für ein federleichtes Tragegefühl. Durch das dehnbare Gewebe lassen sich diese Sport-BHs aber vor allem im Handumdrehen an- und ausziehen. Dank breiter Unterbrustbänder kann außerdem nichts verrutschen oder zwicken, während du dich bewegst.


Hast du ein intensives Workout geplant? Mit unseren hellblauen Sport-BHs, ausgestattet mit der Nike Dri-FIT Technologie, genießt du während des ganzen Trainings Trockenheit und Komfort. Dieses innovative Material leitet den Schweiß von deiner Haut weg und verteilt ihn über die Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunsten kann. Designs mit superweichem Mesh-Innenfutter gewährleisten eine optimale Luftzirkulation, während leichtgewichtige und atmungsaktive Modelle für Kühlung und optimalen Halt sorgen. Egal, für welchen Style du dich entscheidest, auf unsere Performance-Materialien kannst du dich immer verlassen. Sie passen sich deinen Bewegungen an und behalten stets ihre Form. Da kann das nächste Training gerne kommen!


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf eines blauen Sport-BHs auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.